Zagorelo na deponiji pri Luki Koper

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so bili o požaru obveščeni ob 16.30. Posredovali so gasilci in požar že pogasili. "Policisti so z ogledom in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je zagorelo plastično ohišje kemičnega filtra za delovanje čistilne naprave. Pri tem nevarnosti za onesnaženje okolice ni bilo, saj so bile kemikalije iz filtra odstranjene že oktobra 2024, sama čistilna naprava pa že od decembra 2024 ne obratuje," so sporočili s PU Koper.

Kljub temu je po prvih ocenah na čistilni napravi po požaru nastala večja materialna škoda. Po pojasnilih koprskih policistov območje ni naseljeno, zato ni nevarnosti za življenje in zdravje ljudi. Policisti bodo po zaključenem ogledu o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Koper.