Požar v dijaškem domu: kaj je pokazala preiskava?

Kot so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana, so v preteklem tednu "na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaradi sumov storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, ki je na neugotovljen način povzročil požar".

Požar je v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani izbruhnil 30. januarja okoli 4. ure, ko so dijaki še spali. Evakuirali so 363 ljudi, 11 dijakov je bilo ranjenih. Eden je bil močno opečen, nekateri so zaradi vdihavanja dima potrebovali predihavanje, nekaj pa se jih je poškodovalo, ko so skakali skozi okna v prvem nadstropju.

Požar uničil večino sledov, zato je preiskava zahtevna

Na policiji so sicer že tedaj napovedali, da preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, a opozorili, da je požar uničil večino sledov, zato je preiskava zahtevna in lahko traja dalj časa.

Dogodek pa je razkril tudi zakonsko pomanjkljivost – da požarni javljalniki za take objekte niso obvezni. Marca so v dijaškem domu s finančno pomočjo ministrstva za izobraževanje namestili požarni alarm v največji stavbi B, v kateri se je požar zgodil. S pomočjo ministrstva pa bo požarna varnost nadgrajena tudi v drugih domovih.