ŠOU v Ljubljani poziva k pregledu požarne varnosti v ljubljanskih študentskih domovih

Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani po četrtkovem požaru v Dijaškem domu Ivana Cankarja poziva k celovitemu pregledu požarne varnosti v vseh ljubljanskih študentskih domovih. Med drugim predlagajo revizijo obstoječih požarnih načrtov, preverjanje obstoja in delovanja sistemov za odkrivanje požara in izvedbo rednih požarnih vaj.

V ŠOU v Ljubljani so v javnem pozivu poudarili, da požarna varnost predstavlja ključen element varnega bivanja študentov. Zato predlagajo takojšen pregled požarne varnosti v vseh objektih Študentskega doma Ljubljana, revizijo obstoječih požarnih načrtov ter preverjanje njihove ažurnosti in skladnosti s predpisi ter preverjanje obstoja in delovanja sistemov za zgodnje odkrivanje požara, kot so alarmni sistemi, hidrantna omrežja in gasilni aparati.

Izpostavili so tudi organiziranje usposabljanj o pravilnem ravnanju v primeru požara in preventivnih ukrepih za zmanjšanje tveganja ter izvedbo rednih požarnih vaj v vseh študentskih domovih, da se tako študenti kot zaposleni seznanijo s protokoli za primer požara.

Zavzeli so se tudi za dodatna vlaganja v posodobitev požarne infrastrukture, vključno z nadgradnjo gasilnih naprav in izboljšanjem požarnih izhodov. Študentska organizacija ob tem opozarja še na preventivne ukrepe, pri čemer predlagajo redne preglede električne napeljave in naprav v študentskih domovih.

"Verjamemo, da bodo tovrstni preventivni ukrepi in morebitna nadgradnja sistemov požarne varnosti prispevali k večji varnosti vseh študentk in študentov ter zaposlenih v študentskih domovih," so zapisali.

Pozvali pa so še k pripravi načrtov za izvedbo teh ukrepov in obveščanju študentov o predvidenih aktivnostih.

Tri četrtine študentskih domov brez protipožarnih alarmov

Televizija Slovenija je danes sicer poročala, da je brez požarnih alarmov tri četrtine študentskih domov.

Na požar se je že v četrtek odzvala tudi Dijaška organizacija Slovenije, ki je vlado pozvala k odgovornosti in izboljšanju varnostnih standardov v dijaških domovih. Danes pa so šli v izjavah za POP TV in Televizijo Slovenija še korak dlje ter predsednika vlade Roberta Goloba in ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja pozvali k odstopu.

V dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani je zagorelo v četrtek okoli 4. ure. Iz objekta, kjer je izbruhnil požar, so evakuirali 363 ljudi, 11 dijakov je bilo ranjenih. Eden je bil v požaru močno opečen, nekateri so zaradi vdihavanja dima potrebovali predihavanje, nekaj pa se jih je poškodovalo, ko so skakali skozi okna v prvem nadstropju.

Od 11 poškodovanih jih je sicer osem že v domači oskrbi, trije pa ostajajo v bolnišnici. Dijak, ki je bil močno opečen, je še vedno na oddelku intenzivne terapije. Njegovo stanje je stabilno.

V dijaški dom se bodo lahko dijaki vrnili v nedeljo od 16. ure naprej. Se pa v svoje sobe takrat še ne bodo mogli vrniti dijaki, ki bivajo v prvem nadstropju, kjer je zagorelo. Zanje bodo na voljo nadomestne nastanitve.