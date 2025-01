V dijaškem domu v Poljanski ulici v Ljubljani je zagorelo v četrtek okoli 4. ure. Iz objekta, kjer je izbruhnil požar, so evakuirali 363 ljudi, 11 dijakov je bilo ranjenih. Eden ima hude opekline, njegovo stanje je kritično. Nekateri so zaradi vdihavanja dima potrebovali predihavanje, nekaj pa se jih je poškodovalo, ko so skakali skozi okna v prvem nadstropju. Osem jih je sicer že v četrtek odšlo iz bolnišnice v domačo oskrbo.

Zagorelo je v ekološkem kotičku

Vzrok požara zaenkrat še ni potrjen, je pa Mujanović v Odmevih na Televiziji Slovenija povedal, da je izvor požara zagotovo na hodniku, kjer je ekološki kotiček s smetnjaki. Ta je na hodniku, kjer poteka evakuacijska pot, po kateri pa zaradi ognja niso mogli iti. Kot je opisal Mujanović dijakom ni preostalo drugega, kot da gredo v drugo smer, kjer so potem skakali ven s sobe.

Dijaki bi se lahko v dom vrnili že ta vikend

Po nekaterih ocenah bi se lahko dijaki v nepoškodovani del objekta vrnili že konec tedna. Ali je ta scenarij mogoč, bo znano danes, je za četrtkove Odmeve na Televiziji Slovenija dejal ravnatelj doma Mujanović.

Se pa zaveda, da so dijaki, starši in zaposleni pretreseni. Zato napoveduje psihosocialno pomoč in v prehodnem obdobju večjo prisotnost vzgojiteljev.

Kako se je lahko zgodilo kaj takega?

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je ob tem med ukrepi, ki bi izboljšali varnost v vseh dijaških domovih in so izvedljivi takoj, naštel še takojšnje usposabljanje oseb za takšne primere, požarne oziroma evakuacijske vaje, tam, kjer je mogoče, pa tudi čim hitrejšo namestitev preprostih tehničnih sredstev, denimo javljalnikov požara, omenil je tudi možnost namestitve videonadzora, da ima varnostnik v nočnih urah pregled nad dogajanjem na hodnikih.

"Sistemski ukrep pa je zagotovo tudi sprememba zakonodaje in kolegi že pripravljajo predlog, o katerem se bomo resno pogovorili z ministrom za naravne vire in prostor ter ministrom za obrambo," je za Odmeve dejal Logaj. Ob tem je napovedal tudi finančno podporo ukrepom, ki jih bodo opredelili v vodstvih dijaških domov.

V dijaškem domu se sicer nadaljuje tudi ugotavljanje vzroka požara in škode.