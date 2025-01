Dijak, ki je bil huje poškodovan ob požaru v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani, ima opekline po večjem delu telesa, so pojasnili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Od šestih dijakov, ki so jih sprejeli v urgentni kirurški blok UKC Ljubljana, so v domačo oskrbo že odpuščeni trije, trije pa ostajajo v UKC Ljubljana.

Pri dijaku, ki ima poškodbe hrbtenice, so dodatne preiskave pokazale, da kirurški poseg ne po potreben in bo zadoščalo konservativno zdravljenje. Pri osebi s poškodbo stopala pa bo potreben kirurški poseg, so navedli v sporočilu za medije.

Štirje dijaki, ki so jih sprejeli na internistično prvo pomoč UKC Ljubljana zaradi zastrupitve z monoksidom, bodo danes popoldne že odpuščeni v domačo oskrbo. V domačo oskrbo pa so po ambulantni obravnavi že odpustili osebo, ki so jo sprejeli na pediatrični kliniki ljubljanskega kliničnega centra.

Davi je zagorelo v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani. Evakuirali so 363 ljudi, 11 dijakov je bilo ranjenih in so jih sprejeli v UKC Ljubljana, šest so jih prepeljali v urgentni blok. Eden je močno opečen in v kritičnem stanju, dva pa sta se poškodovala, ko sta skočila skozi okno v prvem nadstropju.

Foto: Ana Kovač