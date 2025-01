Kako je požar uničil mestno hišo v Parizu: velika nevarnost za zrušenje stavbe #video

Alarm za požar so sprožili ob 3.20 ponoči in na teren takoj poslali skoraj 150 gasilcev s 60 gasilskimi vozili.

Ognjeni zublji so uničili večji del te zgodovinske stavbe, zgrajene leta 1876, povsem uničen je zvonik. Po navedbah gasilcev je konstrukcija izredno slaba, zaradi česar obstaja bojazen, da se bo mestna hiša zrušila.

The town hall in the 12 district of Paris is in flames this morning. A beautiful building.



Accident? Or intentional.... pic.twitter.com/IeHSvBQx1H