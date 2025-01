Slovenca v Los Angelesu: V tistem trenutku naju je stisnilo #video

"Za torek, 7. januarja, sva vedela samo to, da prihajajo močni vetrovi svete Ane (Santa Ana Winds), ki naj bi bili tako grozni kot leta 2011. Ko pa je bila ura okoli 19.40, sva od najemodajalca prejela sporočilo o požarih. Nama se niti sanjalo ni, da se karkoli drugega dogaja okoli naju, saj je bil veter zunaj dovolj dramatičen, da je prevzel vso najino pozornost. Zatem sva na spletu takoj našla številne informacije o dveh velikih aktivnih požarih, ob pogledu skozi vrata pa sva ostala brez besed. Požar Eaton je ponosno sijal v bližini in močno je smrdelo, tako da naju je kar stisnilo," pripoveduje Pija Hočevar, ki se je leta 2023 zaradi karierne priložnosti z možem preselila v ZDA. V uničujočih požarih sta jo še kar dobro odnesla, njuna hiša je na srečo ostala nepoškodovana. Ogenj se je namreč ustavil le nekaj ulic stran.

Grozljivi požari so pokosili celotna mesta, uničili na tisoče domov in s tem prav toliko življenjskih zgodb. Ker fotografije gasilcev, ki se borijo z ognjem, in objokani obrazi ljudi ne polnijo več naslovnic medijev, je svet na tragedijo že pozabil. A za prebivalce južne Kalifornije grozljivka, ki se je začela 7. januarja, še vedno traja. Ljudje se počasi vračajo v svoje domove, če je od njih še kaj ostalo, in se spopadajo z novo resničnostjo.

Med njimi sta tudi Pija Hočevar in Alen Pavlič, ki sta imela velikansko srečo. Ogenj se je ustavil slaba dva kilometra od njune hiše.

"Najina hiška je ostala skoraj nepoškodovana, k sreči bova sama lahko počistila in popravila škodo od vetra. Ogenj se je ustavil nekaj ulic pred nama, 1,8 kilometra stran. Kljub temu pa so do naju prišle številne smeti, tudi pogoreli elementi, ki bi, če bi obdržali toploto, zagotovo zanetili ogenj. K sreči se to ni zgodilo," pove Pija Hočevar. Hišo jima je uspelo počistiti do te mere, da sta se lahko vrnila domov. Pred tem sta se selila iz hotela v hotel, saj doma ni bilo varno. "V preteklih dneh sva bila precej pod stresom in zelo utrujena, saj je bilo tukaj veliko kaosa, obilo informacij z vseh strani in negotovosti glede požarov, tako da sva na koncu nehala spremljati medije in sama začela iskati informacije, ki so nama omogočile pripraviti boljši načrt za naprej," pove Pija Hočevar, profesorica flavte in koncertna flavtistka. Ukvarja se tudi z izdelovanjem nakita. Foto: osebni arhiv

Smrad in pepel z lahkoto prodirata v hiše

Ko sta tisti večer zagledala ognjene zublje, sta takoj začela pripravljati najnujnejše stvari za primer, da bi se bilo treba evakuirati. "Naslednji dve uri sta se vlekli kot ponedeljek, saj sva stalno spremljala dogajanje, naše območje je prišlo v fazo "Opozorilo pred evakuacijo" (Evacuation Warning), ob 22. uri pa sva se vseeno evakuirala in odšla daleč stran, kjer je bilo takrat brezvetrje," pripoveduje sogovornica.

Kljub temu da evakuacija na območju, kjer živita, ni bila nujna, sta se zaradi možnosti širjenja požara in izredno slabe kakovosti zraka vseeno odločila za premik.

Hiše na tem območju so zgrajene po drugačnih standardnih kot v Evropi, tako da sta smrad in pepel z lahkoto prodrla v hišo in še vedno prodirata. Požarna infrastruktura v Los Angelesu je slaba.

Ne glede na dogajanje gospodarstvo teče naprej

Gasilcem je zdaj uspelo zamejiti požare in večino obvladujejo. Na nekaterih evakuiranih območjih ljudje zdaj že lahko obiščejo svoje domove, tja, kjer je zaradi aktivnega ognja in škodljivih snovi v zraku ter podrtih električnih napeljav še vedno nevarno, pa še ne morejo. Na teh območjih pristojni popisujejo poškodovane objekte in podatke objavijo na seznam, da lahko ljudje vsaj na ta način pridejo do informacij o svojem domu, pripoveduje sogovornica.

"Veter se je teden dni po začetku požarov znova okrepil, prav tako so gasilci zelo počasi pridobivali nadzor nad ognjem, tako da se je bilo bolje za nekaj časa preseliti na območje z boljšim zrakom, kjer nevarnost ognja ni bila visoka, s tem pa se je delno zmanjšal tudi najin stres, razlaga Pija Hočevar. Foto: osebni arhiv Že ničkolikokrat se je izkazalo, da znajo ljudje v težkih trenutkih stopiti skupaj. Kot pravi Hočevar, je vzdušje med ljudmi toplo, sočutno in prijateljsko, med seboj si delijo stvari, prav tako je bilo organiziranih kar nekaj dogodkov, kje so zbirali donacije za ljudi, ki so ostali brez svojih domov.

Kljub vsemu življenje teče naprej, premora v službah ni, pouk poteka prek spleta. "Gospodarstvo gre naprej ne glede na dogajanje, tako da se mi res smilijo ljudje, ki so izgubili vse ter morajo svoje delo opravljati tudi iz zatočišč in drugih začasnih domov. V velikih primerih tudi v družbi družinskih članov, saj je v obeh požarih pogorelo tudi nekaj šol, tako da je pouk pri njih začasno prestavljen na splet," opiše sogovornica.

Resnica je verjetno nekje vmes

Vsi se sprašujejo, ali bi lahko pristojni ravnali kako drugače in bi bila zato škoda kaj manjša. Poleg pomanjkanja vode za gašenje najbolj v oči bode dejstvo, da so losangeleški gasilci še mesec dni pred uničujočimi požari opozarjali na kadrovsko in finančno stisko, še dodaten udarec pa so jim zadali, ko jim je mestna občina za leto 2025 proračun zmanjšala za skoraj 17 milijonov evrov. Poleg politike so kritik javnosti deležni tudi bogataši, ki so zato, da so ubranili svoje razkošne domove, najemali zasebne gasilce.

"Tukaj je v medijih toliko informacij, da se med njimi izgubiš in težko pošteno sodiš, kaj je res in kaj ne. Po dosedanjih pogovorih so tudi drugi ljudje zmedeni glede dogajanja, saj je resnica verjetno nekje vmes. Midva kot priseljenca lahko sodiva zgolj skozi svoje oči in izkušnje, kar pa vpliva na najino sodbo, ki ni najbolj pozitivna. Ko enkrat veš, kako stvari delujejo v Sloveniji in Evropi nasploh, ti je veliko stvari tukaj čudnih, nesmiselnih oziroma zelo drugačnih," razmišlja Hočevar.

Trenutno z možem ostajata v Los Angelesu, saj morata končati projekte v službi. Ko bo to opravljeno, se nameravata vrniti v Evropo.