Gasilci se na širšem območju Los Angelesa še naprej borijo z uničujočimi požari, ki že skoraj dva tedna pestijo južno Kalifornijo in so doslej zahtevali najmanj 27 smrtnih žrtev. Vremenoslovci v ZDA ob tem svarijo pred novimi močnimi puščavskimi vetrovi, ki bi lahko znova otežili gašenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nacionalna vremenska služba (NWS) v ZDA je napovedala, da bodo Los Angeles v ponedeljek in torek znova zajeli puščavski vetrovi Santa Ana s hitrostjo do 130 kilometrov na uro, kar bi lahko povzročilo vnovično širjenje uničujočih požarov.

Vremenoslovci so od 7. januarja, ko je v južni Kaliforniji izbruhnilo več požarov, že večkrat posvarili pred širjenjem ognja zaradi močnih vetrov, ki razpihujejo iskre in s tem povečujejo nevarnost za nove požare, otežujejo pa tudi gašenje iz zraka.

Gasilcem je trenutno uspelo zamejiti nekaj več kot 70 odstotkov območja požara Eaton blizu Pasadene, območje požara Palisades na zahodnem obrobju Los Angelesa pa nadzorujejo približno polovično, so sporočile pristojne oblasti v Kaliforniji.

Svarila vremenoslovcev sledijo delnemu izboljšanju razmer ta konec tedna. Več tisoč prebivalcem prizadetih območij so v tem času dovolili vrnitev na svoje domove, danes pa so oblasti izdale nov poziv k previdnosti, saj bi morebitno poslabšanje razmer lahko privedlo do novih evakuacij.

Požari na širšem območju Los Angelesa so v skoraj dveh tednih terjali najmanj 27 smrtnih žrtev, več ljudi še vedno pogrešajo. Ob tem je ogenj na prizadetih območjih skupno uničil ali poškodoval več kot 12 tisoč stavb in drugih objektov.