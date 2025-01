Požari v Los Angelesu se umirjajo, nekateri prebivalci se že vračajo domov

Nekateri prebivalci prizadetih območij so se po požarih, ki so v Los Angelesu izbruhnili pred desetimi dnevi, v četrtek začeli vračati domov. Močni puščavski vetrovi Santa Ana, ki so razpihovali požare, so se medtem nad širšim območjem mesta umirili. Po podatkih lokalnih oblasti je število smrtnih žrtev naraslo na 27.