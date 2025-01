Požari v Los Angelesu vzbujajo skrb pri organizatorjih OI 2028

Katastrofalni požari v Kaliforniji uničujejo soseske in so sprožili alarm pri organizacijskem odboru olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028. Ker sta ogrožena tudi Riviera Country Club, prizorišče za golf na OI, in Sepulveda Basin, prizorišče za tri panoge, ostajajo izzivi pri zagotavljanju varnosti iger vse bolj očitni.

Organizacijski odbor OI Los Angeles 2028 je obravnaval trenutne razmere in na družbenih omrežjih izrazil hvaležnost gasilcem, prostovoljcem in drugim skupinam, ki so vključeni v reševanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med najbolj prizadetimi območji je tisto, kjer je tudi prestižni Riviera Country Club, ki naj bi gostil olimpijski turnir v golfu. Sprva je bil zunaj evakuacijskih območij, a je hitro širjenje požara v okrožju Palisades zaradi vetra, ki dosega tudi 160 km/h, postavilo klub v nevarno območje. Ognjeni zublji obkrožajo območje, ki meji tudi na naravne znamenitosti, kot je državni park Topanga.

Drugo kritično mesto je rekreacijsko območje Sepulveda Basin, ki bo na OI gostilo lokostrelstvo, BMX in rolkanje. Medtem ko lokalni gasilci zaenkrat ne poročajo o nobeni škodi na objektih ali o poškodovanih, razmere ostajajo nestanovitne in bi se lahko spremenile v trenutku. Tveganje ni omejeno le na ti dve prizorišči OI. Zgodovinski stadion Rose Bowl, ki naj bi med igrami gostil nogometne tekme, je prav tako znotraj območja evakuacijskega protokola v Pasadeni.

Poleg olimpijskih prizorišč je kriza močno prizadela športnike in poklicne ekipe v različnih ligah. Na številnih prizadetih območjih živijo sedanji in nekdanji športniki, vključno z nekdanjim plavalcem in olimpijcem Garyjem Hallom mlajšim, ki je v požaru Palisades izgubil hišo in deset olimpijskih medalj. Zvezdnik Clippers Kawhi Leonard se je vrnil v Los Angeles, da bi pomagal družini pri evakuaciji. Trener Warriors Steve Kerr izgubil dom iz otroštva, njegovo mamo pa so pravočasno rešili.

Nekateri trenerji, kot je JJ Redick iz Lakers, so svoje domove izgubili. Liga ameriškega nogometa NFL se je zaradi nenadzorovanih ognjenih zubljev odločila, da tekmo med ekipama Vikings in Rams iz Inglewooda prestavi v Glendale v Arizoni. Rams so morali tudi prekiniti svoje treninge po novih izbruhih požarov v West Hillsu in jih niso mogli nadaljevati.

