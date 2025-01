Požari odnesli še dve tekmi, brez obračuna tudi v Atlanti

V noči na nedeljo bodo v ligi NBA namesto prvotno načrtovanih sedmih tekem odigrane le štiri, saj sta zaradi požarov v Los Angelesu prestavljeni dve tekmi, med Clippers in Charlotte Hornets ter Lakers in San Antonio Spurs. "NBA in združenje košarkarjev sta ob tem darovala milijon dolarjev Rdečemu križu in preostalim organizacijam, ki pomagajo prizadetim v tej katastrofi," so še dodali. Zaradi hudih zimskih razmer in mraza pa je prestavljena tudi tekma med Atlanto Hawks in Houston Rockets.