Angležinje izsilile podaljšek, v njem za finale zadele v 119. minuti

Na ženskem nogometnem evropskem prvenstvu v Švici poteka boj za kolajne. Prvi polfinalni dvoboj med Anglijo in Italijo po rednem delu tekme ni bil odločen (1:1). Italijanke so vodile od sredine prvega polčasa, ko je zadela Barbara Bonansea. A so Angležinje kot v četrtfinalu izsilile podaljšek, znova je zanj zadela 19-letna Michelle Agyemang. Še ena rezervistka Chloe Kelly je v 119. minuti Angliji priborila finale. Strel z bele točke ji je italijanska vratarka branila, a je odbitek pospravila v mrežo za končni izid 2:1.

Angležinje igrajo za drugi zaporedni naslov, v četrtfinalu pa so Švedinje premagale šele po streljanju 11-metrovk. Italijanke so med štiri najboljše napredovale po zmagi nad Norveško, ki je bila v skupinskem delu neporažena.

Status favoritinj so imele Angležinje. V prvi polovici prvega polčasa so ga tudi potrjevale, a je bila Laura Giuliani v vratih Italije zanesljiva. Največ težav ji je povzročala Lauren James, v 20. minuti pa je žoga po poskusu Alessie Russo končala tik ob vratnici gola Italije. Povedle pa so Italijanke, ki so počasi vzpostavile ravnotežje. V 33. minuti so izvedle hitro akcijo, po podaji z desne strani in neodločni obrambi Anglije v kazenskem prostoru pa je Barbara Bonansea merila natančno pod prečko.

V nadaljevanju so vse bolj pritiskale Angležinje, Italija pa je bila stisnjena pred svoj gol. A Anglija kljub številnim lepim priložnostim ni zadela, čeprav so v taboru branilk naslova z menjavami poslali v igro še več napadalk.

Takole nepopisno je bilo veselje Angležinj, ko je Chloe Kelly zadela za vodstvo in zmago z 2:1. Foto: Reuters

Italija je vse nalete zdržala, bi pa lahko v 84. minuti potrdila zmago, ko je vratarka Hannah Hampton izpustila žogo po strelu od daleč, a je nato le ubranila poskus Emme Severini s treh metrov. Ko so Italijanke že razmišljale o velikem finalu, pa je slabše posredovanje vratarke Giuliani v šesti minuti dodatka z natančnim strelom izkoristila Michelle Agyemang in Angliji priborila podaljšek.

Barbara Bonansea je sredi prvega polčasa zadela za vodstvo Italije z 1:0. Foto: Reuters

V prvem podaljšku nobena od ekip ni preveč tvegala, edini strel na vrata je sprožila Chloe Kelly. V drugem pa je v 117. minuti Agyemang spretno prišla do strela s sedmih metrov, a zadela le prečko. Le minuto zatem je Anglija dobila enajstmetrovko zaradi prekrška Severini nad Beth Mead. Kelly je sicer slabo izvedla najstrožjo kazen, Giuliani je žogo odbila, a le nazaj do Kelly, ki je bila v drugo bolj natančna in odločila polfinale.

V sredinem polfinalnem paru se bodo pomerile rekorderke Nemke, ki so evropski naslov osvojile osemkrat, in aktualne svetovne prvakinje Španke. Zadnje so v četrtfinalu premagale gostiteljice Švicarke, Nemke pa so bile po strelih z bele točke boljše od Francozinj.

EP v nogometu (Ž), polfinale:

Torek, 22. julij:

Sreda, 23 julij: