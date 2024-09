Slovenske nogometašice za Euro 2025 z Avstrijkami

Če bodo izbranke selektorja Saše Kolmana oktobra uspešne, jih nato čaka še odločilni, zadnji dvoboj za preboj na euro, je bilo znano julija po žrebu na sedežu Uefe v Nyonu.

Če se slovenska reprezentanca preko Avstrije uvrsti v drugi in obenem zadnji krog dodatnih kvalifikacij, se bo 27. novembra in 3. decembra pomerila z boljšo ekipo iz dvoboja Romunija - Poljska.

Švica bo evropsko prvenstvo gostila med 2. in 27. julijem prihodnje leto.

Na prvenstvo so že uvrščene reprezentance gostiteljice Švice, Danske, Anglije, Francije, Nemčije, Islandije, Italije, Nizozemske in svetovne prvakinje Španke.

Slovenske nogometašice so v skupinskem delu kvalifikacij v dvobojih z Latvijo, Severno Makedonijo in Moldavijo nanizale šest zmag in osvojile vseh 18 točk.

Preberite še: