Nogometašice na tekmi karier 25. oktobra na Bonifiki

Slovenske nogometašice še vedno čakajo na uvrstitev na prvo veliko tekmovanje. V kvalifikacijah za EP 2025 so se že prebile v dodatne kvalifikacije, kjer bodo tekmice Avstrijke, znana pa sta tudi termina tekem.

Varovanke selektorja Saše Kolmana bodo prvo tekmo igrale na koprski Bonifiki 25. oktobra, povratna tekma bo 29. oktobra v Riedu. A zmaga z Avstrijo ne bo dovolj za uvrstitev na EP, ki bo od 2. do 27. julija prihodnje leto v Švici. Zmagovalca dvoboja čaka še odločilni krog dodatnih kvalifikacij z zmagovalcem dvoboja med Romunijo in Poljsko. Tekmi bosta na sporedu 27. novembra in 3. decembra letos.