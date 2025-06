Slovenke v izdihljajih tekme preprečile zmago favoritinj

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Perthu odigrala še drugo prijateljsko tekmo z Avstralijo. Potem ko so Avstralke pred tremi dnevi kljub dobri igri Slovenk slavile s 3:0, so tokrat izbranke Saše Kolmana igrale neodločeno 1:1.

Kolman tokrat ni mogel računati na Saro Makovec, ki si je na prvi tekmi strgala vez v kolenu. Nekoliko spremenjena začetna postava v primerjavi s prvo tekmo se je uvodoma znašla pod pritiskom domače vrste, ki si je priigrala nekaj priložnosti, kljub terenski prevladi v prvem polčasu pa ni zatresla mreže Slovenk. Te v prvem delu niso sprožile strela v okvir vrat.

V 50. minuti so domačinke po izgubljeni žogi Slovenk v nevarni coni povedle, ko je v osrčju kazenskega prostora po podaji z desne strani zadela Michelle Heyman. Le dve minuti pozneje je imela Mateja Zver lepo priložnost za Slovenijo, a merila točno v avstralsko vratarko.

Slovenke so pred več kot 13.000 gledalci nase opozorile tudi v 70. minuti, vendar devet minut pozneje morale izbijati žogo tik pred golovo črto, v nasprotnem primeru bi Avstralke podvojile prednost. Kolmanove igralke so imele v 90. minuti več zaporednih priložnosti za svoj prvi zadetek na avstralski turneji, toda tudi tokrat ni šlo, vratarka in blok domačih sta zdržala.

V 91. minuti pa je 38. reprezentanca sveta le izenačila proti 15. ekipi z lestvice Mednarodne nogometne zveze. Najprej je Naja Poje Mihelič zadela vratnico, odbito žogo pa je v mrežo pospravila Mirjam Kastelec.

Saša Kolman Foto: Aleš Fevžer

Slovenijo so v Avstraliji zastopale Korina Lara Janež (Union Berlin), Kaja Eržen (Fiorentina), Zala Meršnik (Al Ittihad), Lana Golob (Bologna), Sara Gradišek (Radomlje Medex), Zala Kuštrin (Bologna), Sara Ketiš (Chievo Verona), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Zara Kramžar (Como), Dominika Čonč (Como), Sara Agrež (Köln), Melania Pasar (Sturm), Kaja Korošec (Pariz), Nina Kajzba (Parma), Tinkara Testen (Torense), Izabela Križaj (St. Pölten), Sara Makovec (St. Pölten), Mateja Zver (St. Pölten), Maja Sternad (Werder Bremen), Naja Poje Mihelič (Sassuolo), Zala Vindišar (Mura), Mirjam Kastelec (Ljubljana) in Špela Kolbl (Mura).

Na prvi tekmi je Slovenija igrala v postavi Meršnik, Čonč (od 72. Testen), Golob, Agrež, Korošec, Kolbl (od 61. Križaj), Makovec (od 60. Ketiš), Prašnikar (od 78. Kuštrin), Eržen, Sternad (od 61. Janež), Kramžar (od 61. Kajzba).

Na drugem obračunu pa je Kolman računal na zasedbo Pasar, Agrež, Čonč, Eržen (od 81. Mihelič), Golob, Gradišek (66. Kolbl), Kajzba (od 76. Kastelec), Korošec (od 46. Janež), Križaj (od 81. Vindišar), Prašnikar in Zver (od 66. Kramžar).