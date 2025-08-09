Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

9. 8. 2025,
16.05

Sobota, 9. 8. 2025, 16.05

6 minut

Voda v reki Unici danes čista in bistra

R. K., STA

Reka Unica | Ljudje se že kopajo v reki. | Foto STA

Ljudje se že kopajo v reki.

Foto: STA

Po petkovem odkritju onesnaženja reke Unice z nafto v Planini pri Rakeku danes na vodni površini ni bilo več nobenih madežev. Kot je za STA povedal poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, je voda bistra in čista, ljudje se v reki že kopajo.

Stanje so si danes ogledali člani Občinskega štaba Civilne zaščite Postojna in Zavoda za ribištvo Slovenije. Ugotovili so, da se kljub onesnaženju vode ni zgodil pogin rib.

"Današnji pregled Unice ni pokazal nobenih novih naftnih madežev. Ne izključujemo pa možnosti, da bi se v kakšnem rokavu reke še zadrževala tanka plast naftnega derivata," je pojasnil Curk. Postavljene bariere bodo zato ostale še do konca prihodnjega tedna, pivniki pa niso več potrebni.

Ob tem je Curk kopalce pozval, naj se na bariere ne naslanjajo.

S hitrim posredovanjem preprečili večji obseg onesnaženja

Izlitje nafte se je zgodilo v naselju Planina, prek meteornega jaška pa je nafta prodrla do vodnega vira. Izlitje sicer preiskujejo organi pregona. S petkovim hitrim posredovanjem in izvedenimi ukrepi so uspešno preprečili večji obseg onesnaženja.

Onesnaženje z nafto je ena najhujših oblik onesnaženja vodotokov. Uničuje ribji živelj, zastruplja pitno vodo ter dolgoročno ogroža naravo in ljudi, so ob tokratnem izlitju na družbenem omrežju Facebook zapisali v Ribiški družini Cerknica.

