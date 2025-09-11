Pretok Kolpe se je v jutranjih urah ustalil tudi v spodjem toku, se pa reka razliva na običajnih območjih. Naraščajo še Krka in Sava v spodnjem toku ter Vipava, reke v zaledju kraške Ljubljanice in Rižana. Prevladuje velika vodnatost rek, Krka v spodjem toku, reke v porečju Sore in posamezne reke na vzhodu države pa imajo srednjo vodnatost.

Danes dopoldne bo Kolpa še naraščala. Čez dan in zvečer bodo naraščale še Krka in posamezne reke v zaledju kraške Ljubljanice. Drugje po državi bodo reke upadale. Ob krajevnih plohah in nevihtah lahko danes prehodno narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države, navaja agencija za okolje (Arso) v zadnjem hidrološkem poročilu.

V petek in soboto se bo nadaljevalo upadanje večine rek po državi. Vse več rek bo imelo srednjo vodnatost, Vipava in Krka v spodjem toku ter posamezne reke v zaledju kraške Ljubljanice pa bodo ohranjale veliko vodnatost.

Gladina morja ob slovenski obali bo ob opoldanski plimi med 11. in 13. uro povišana. Morje se lahko na najbolj izpostavljenih delih obale razlije v višini do deset centimetrov.

Številne zapore cest

Padavine so nevšečnosti povzročile tudi na cesti. Zaradi poplavljenega cestišča so po navedbah prometnoinformacijskega centra popolne zapore na cestah Osilnica–Bosiljeva Loka med krajema Ložec in Bosiljeva Loka, Fara–Grgelj–Dol, Dol–Prelesje, Kot–Sodevci, Kot–Radenci in Laško–Zagrad ob gradbišču novega mostu.

Spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami

Četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačen, popoldne bo več sonca. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo do večera po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Arsa. Vremenska obremenitev bo zmerna, v noči na petek pa bo popustila.

V petek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo mogoče kratkotrajne krajevne plohe.

V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa sončno. Ni izključena kakšna ploha. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj nas bo prešla vremenska fronta. V nedeljo čez dan se bo postopno jasnilo.