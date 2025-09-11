Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
11. 9. 2025,
9.58

Osveženo pred

16 minut

Kvarner škoda poplave neurje Reka

Četrtek, 11. 9. 2025, 9.58

16 minut

V Kvarnerju po močnih nalivih še poplavljene nekatere ceste #video

Avtor:
Na. R.

V Kvarnerju, ki so ga v sredo zajele obilne padavine, je danes zaradi poplav in zemeljskih plazov otežena vožnja na nekaterih cestah. Najhuje so nalivi prizadeli Reko, kjer so pristojne službe čez dan posredovale približno 60-krat. Med najmočnejšim nalivom na Reki je po podatkih meteorologov v samo eni uri padlo več kot 80 litrov dežja.

Zaradi poplav, hudournikov, zemeljskih plazov ali kamenja na vozišču je otežena vožnja na nekaterih cestah v Gorskem Kotarju in hrvaškem primorju, so danes sporočili iz hrvaškega avtokluba Hak.

Reka, neurje | Foto:

Zaradi slabih vremenskih razmer so prekinjene tudi nekatere trajektne, katamaranske in ladijske linije.

trajekt, katamaran, Hrvaška | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najbolj so močne padavine v sredo prizadele Reko z okolico, ki so jo čez dan trikrat zajeli močnejši nalivi.

Ulice v višjih delih mesta so se po poročanju lokalnih medijev spremenile v hudournike, v nižjih predelih pa je poplavilo več poslovnih prostorov in tržnico. Poškodovanih je bilo tudi več avtomobilov.

Nujne službe so imele zaradi poplavljenih cest in prostorov čez dan okoli 60 intervencij. Zaradi težav, ki so jih povzročili hudourniki in poplave, so prejeli približno 80 klicev na pomoč, so danes sporočili iz primorsko-goranskega županijskega štaba civilne zaščite.

Uradnih podatkov o gmotni škodi še ni. Iz mesta Reka pa so danes zjutraj na družbenem omrežju Facebook sporočili, da nihče ni bil poškodovan in da so ceste v mestu danes kljub dežju, ki je padal tudi ponoči, prevozne.

Na vidiku nove nevihte

Državni hidrometeorološki zavod je za posamezne dele države tudi za danes izdal vremensko opozorilo. Za območja Knina velja oranžno opozorilo zaradi nevarnosti močnejših neviht, območje Zagreba, Karlovca in Osijeka pa je obarvano rumeno zaradi mogočih krajevnih nalivov.

