Poplave in obilni nalivi pri sosedih

Reko z okolico so danes zajeli močni nalivi, ki so povzročili poplave. Ulice v višjih legah mesta so se spremenile v hudournike, poplavljeni so številni objekti. Neurje z močnim dežjem in vetrom je v Furlaniji - Julijski krajini (FJK) na severu Italije ponoči in danes povzročilo škodo in nevšečnosti predvsem ob jadranski obali. Po poročanju Primorskega dnevnika je zaradi obilnih nalivov poplavljalo v Lignanu in Gradežu. Tam je od torka zvečer padlo več kot 170 litrov dežja na kvadratni meter.

Reko z okolico so danes zajeli močni nalivi, ki so povzročili poplave. Ulice v višjih legah mesta so se spremenile v hudournike, v nižjih legah pa je poplavilo več poslovnih prostorov, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT. Vremenoslovci svarijo pred nalivi tudi drugod po hrvaški obali.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za srijedu crvena upozorenja zbog obilne kiše za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, dok će za Dubrovačku regiju najviša razina upozorenja vrijediti od večeras do četvrtka ujutro.https://t.co/abt0U6aHPX — HRT Vijesti (@hrtvijesti) September 10, 2025

Reški gasilci so na terenu in izčrpavajo vodo iz poplavljenih prostorov. Težave so zaradi poplavljenih cest in podvozov nastale tudi v prometu.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi obilnih padavin za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za celotno hrvaško obalo. Ponekod svarijo tudi pred nevihtami in orkanskim vetrom.

Vreme kaže zobe tudi v Italiji

O poplavah so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa poročali iz turističnega obmorskega letoviškega mesta Lignano Sabbiadoro, kjer so gasilci in civilna zaščita posredovali zaradi vode na cestiščih in v nekaterih nastanitvenih objektih. Preventivno so iz kampa v Rivieri začasno evakuirali približno 2.300 ljudi.

Überschwemmungen in Grado und Bibione, Campingplatz in Lignano mit 2.300 Personen evakuiert. Hochwasser in Venedig, Überflutungen auch in der Toskana. https://t.co/L5k9sgyjRW — KURIER (@KURIERat) September 10, 2025

V sosednji deželi Veneto tik ob meji s FJK so hudo uro doživljali zlasti v Bibioneju, kjer je od torka zvečer padlo več kot 210 litrov dežja na kvadratni meter. Mediji so poročali tudi o poplavah v Benetkah.

Na železniški progi Milano–Lecco pa so se danes za las izognili nesreči, ko so gasilci pravočasno ustavili lokomotivo le nekaj metrov pred odsekom proge blizu postaje Bulciago v pokrajini Lecco, kjer se je zaradi močnih neviht oblikovala vrtača. Ves promet na progi so začasno ustavili, poroča Ansa.

Nevihte z močnim dežjem in poplavami so po poročanju Anse in avstrijske tiskovne agencije APA prizadele tudi otoka Elba in Giglio v Toskani. Telefonske povezave na Elbi, tretjem največjem italijanskem otoku, so bile v torek prekinjene, reševalne službe in gasilci pa so bili ves čas na terenu.

Okoli 200 ljudi na otoku je bilo odrezanih od sveta zaradi zemeljskega plazu blizu plaže Forno. Iz avtomobila, ki je bil ujet v naraslih vodah, so rešili dve osebi. Številne restavracije in kampi so utrpeli škodo zaradi poplav.