Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
7.34

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
ARSO vremenska napoved vreme

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 7.34

1 ura

Vremenoslovci napovedujejo: v sredo bo snežilo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Sneg sneženje Ljubljana | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Danes bo sprva še oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo v torek, medtem ko bo v sredo bolj oblačno in deževno, v alpskih dolinah bo tudi snežilo, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Pred nami je daljše obdobje spremenljivega vremena, sporočajo na strani Neurje.si na Facebooku.

Dež in sneg v alpskih dolinah

V torek bo v višjih legah sončno, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, v Zgornjesavski dolini bodo namerili okoli -7 stopinj Celzija. Čez dan bodo na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija, drugod po državi od 6 do 9 stopinj Celzija. Popoldne in proti večeru bo ponekod zapihal jugozahodnik, ki se bo v noči na sredo še krepil. Od zahoda se bo začelo oblačiti, v noči na sredo se bodo začele pojavljati padavine. 

V sredo bo oblačno in deževno, v alpskih dolinah bo snežilo. V četrtek bo oblačno, padavine bodo slabele in večinoma popolnoma ponehale, napovedujejo na Arsu.

Pred nami je daljše obdobje spremenljivega vremena, poročajo na strani Neurje.si na Facebooku. Kot pravijo, je glavni razlog za takšno serijo pestro vremensko dogajanje v ZDA. Iznad Atlantika bodo prihajali globoki cikloni in prinašali močan veter v zahodno Evropo ter obilne padavine. Takšno vreme bo prihodnjih od sedem do deset dni vztrajalo zlasti v delu zahodne in južne Evrope ter Sredozemlja. 

neurje, ZDA, vreme
Novice Brutalne razmere v ZDA: umrlo najmanj sedem ljudi #foto #video
ARSO vremenska napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.