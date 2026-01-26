Vremenoslovci napovedujejo: v sredo bo snežilo

Danes bo sprva še oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo v torek, medtem ko bo v sredo bolj oblačno in deževno, v alpskih dolinah bo tudi snežilo, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Pred nami je daljše obdobje spremenljivega vremena, sporočajo na strani Neurje.si na Facebooku.

Dobro jutro, danes bo sprva nekaj padavin, čez dan se bo oblačnost trgala. Jutri megla ali nizka oblačnost, proti večeru pooblačitev. pic.twitter.com/shQ3gps3UB — ARSO vreme (@meteoSI) January 26, 2026

Dež in sneg v alpskih dolinah

V torek bo v višjih legah sončno, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, v Zgornjesavski dolini bodo namerili okoli -7 stopinj Celzija. Čez dan bodo na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija, drugod po državi od 6 do 9 stopinj Celzija. Popoldne in proti večeru bo ponekod zapihal jugozahodnik, ki se bo v noči na sredo še krepil. Od zahoda se bo začelo oblačiti, v noči na sredo se bodo začele pojavljati padavine.

V sredo bo oblačno in deževno, v alpskih dolinah bo snežilo. V četrtek bo oblačno, padavine bodo slabele in večinoma popolnoma ponehale, napovedujejo na Arsu.

Pred nami je daljše obdobje spremenljivega vremena, poročajo na strani Neurje.si na Facebooku. Kot pravijo, je glavni razlog za takšno serijo pestro vremensko dogajanje v ZDA. Iznad Atlantika bodo prihajali globoki cikloni in prinašali močan veter v zahodno Evropo ter obilne padavine. Takšno vreme bo prihodnjih od sedem do deset dni vztrajalo zlasti v delu zahodne in južne Evrope ter Sredozemlja.