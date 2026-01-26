Brutalne razmere v ZDA: umrlo najmanj sedem ljudi #foto #video

Zaradi snežnega neurja, ki je zajelo Washington in 20 zveznih državah ZDA, je umrlo najmanj sedem ljudi, več kot 800 tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike, poroča BBC. Zaradi smrtno nevarnih razmer so zaprte šole in številne ceste. Odgovorni ljudi pozivajo, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Odpovedanih je bilo okoli 11 tisoč poletov, poroča Flight Aware.

V prestolnici Washington in 20 zveznih državah zaradi snežnega neurja vladajo izredne razmere. Močno sneženje, sodra in ledeni dež lahko vztrajajo še nekaj dni. Po nekaterih napovedih bi stanje lahko prizadelo približno 180 milijonov Američanov, kar je več kot polovica prebivalstva, poroča BBC.

V Louisiani sta zaradi podhladitve umrli najmanj dve osebi, o smrtnih žrtvah poročajo še iz Teksasa, Tennesseeja in Kansasa. Župan New Yorka Zohran Mamdani je na družbenem omrežju X zapisal, da je v soboto v mestu umrlo najmanj pet ljudi, a da vzrok njihove smrti še ni znan.

Today, at least 5 New Yorkers lost their lives. While it’s still too early to determine the causes of death, it is a reminder that every year New Yorkers succumb to the cold. The danger of this weather cannot be overstated.⁰⁰Our teams are scouring the streets, offering shelter… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 25, 2026

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je prebivalce pozvala, naj ostanejo v zaprtih prostorih. "To je zagotovo najhladnejša zimska nevihta, kar smo jim bili priča v zadnjih letih," je dejala Hochul in dodala, da so razmere brutalne.

Ponekod v ZDA so se temperature spustile tudi do minus 40 stopinj Celzija. V Rhinelanderju v Wisconsinu so tako izmerili minus 38 stopinj Celzija, kar je najnižja izmerjena temperatura v skoraj 30 letih. Snežna nevihta je zajela tudi Kanado, kjer naj bi v provinci Ontario zapadlo od 15 do 30 centimetrov snega.

Zaradi obilnega sneženja in zmrzali so po številnih zveznih državah zaprte ceste, v šolah odpovedujejo pouk, odpovedanih je bilo tudi več tisoč poletov, poročajo tuje tiskovne agencije. Do nedelje popoldne je bilo brez elektrike več kot 800 tisoč domov, poročajo na spletni strani poweroutage.us. Odpovedanih je bilo okoli 11 tisoč poletov, približno 17 tisoč pa jih je imelo zamude, je dejal ameriški minister za promet Sean Duffy.

Po mnenju vremenskih strokovnjakov je močno neurje povzročil polarni vrtinec – obroč močnih vetrov, ki se vsako zimo oblikuje nad Arktiko. Ko ti vetrovi oslabijo, se vrtinec spusti južneje in proti ZDA prinese hladen zrak. V stiku s toplejšim zrakom na jugu nastanejo nevihtne fronte.