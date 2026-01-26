Obilno deževje v Bosni in Hercegovini je v nedeljo zvečer po poročanju lokalnih medijev povzročilo velike težave po državi. Voda je poplavila številne ceste in podvoze. O težavah zaradi močnega dežja so lokalni mediji poročali tudi iz prestolnice, kjer se stanje danes izboljšuje.

V Sarajevu je poplavilo več ulic, zato jih je policija zaprla za promet, v sarajevskem predmestju Otes pa so se prebivalci po poročanju portala Klix vso noč bojevali z vodo, ki je ogrožala njihove domove.

Razglasili izredne razmere

Ulice je poplavilo tudi v Trebinju na jugu države, kjer je mestna cesta spominjala na reko. Na območju Ilidže blizu prestolnice so medtem razglasili izredno stanje zaradi hudourniških potokov, vse pristojne službe pa so na terenu, danes poroča N1 BiH.

Zaradi obilnih padavin so v nedeljo narasli tudi vodostaji rek, ki so ponekod prestopile bregove, danes pa so začele upadati.

Zaradi močnega dežja so na številnih cestah sicer tudi danes mogoči izlivi vode, so opozorili iz avtokluba BIHAMK. Posvarili so tudi pred plazovi, meglo in močnim vetrom, ki otežujejo promet v več delih države. Na nekaterih odsekih po navedbah BIHAMK veljajo omejitve za tovorna vozila, promet na mejnih prehodih pa je večinoma tekoč.