Kremelj: Pogovori konstruktivni, a pred pogajalci še veliko dela

Pogovori med rusko, ukrajinsko in ameriško delegacijo v petek in soboto v Združenih arabskih emiratih so potekali v konstruktivnem duhu, vendar pa je pred pogajalci še veliko dela, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Od teh začetnih stikov po njegovih besedah ne gre pričakovati pomembnih rezultatov. "Toda že dejstvo, da so se ti stiki začeli v konstruktivnem duhu, je mogoče videti pozitivno. Vendar pa je pred nami še veliko dela," je dejal po poročanju ruskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Peskov je tudi dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin redno prejema poročila ruskih predstavnikov, ki sodelujejo v mirovnih pogajanjih, vendar ob tem poudaril, da Kremelj ne bo javno razpravljal o posameznih fazah pogajalskega procesa.

Dodal je, da je za Moskvo temeljnega pomena ozemeljsko vprašanje, ki ga je treba rešiti v skladu s formulo Anchorage, pri čemer se je skliceval na srečanje Putina in predsednika ZDA Donalda Trumpa avgusta lani na Aljaski.

"Za nikogar ni skrivnost, to je naše dosledno stališče, stališče našega predsednika, da je ozemeljsko vprašanje, ki je del formule Anchorage, bistveno za rusko stran," je poudaril Peskov.

Dvodnevni pogovori v Abu Dabiju so sicer prinesli prva znana neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom o ameriškem načrtu za končanje vojne po obsežni ruski ofenzivi na Ukrajino, ki se je začela februarja 2022.

V petek, tik pred začetkom tristranskih pogovorov, je Kremelj ponovil, da mora Kijev umakniti svoje sile iz Donbasa na vzhodu Ukrajine, ki ga večinoma nadzoruje Moskva. Ukrajina je ta pogoj že večkrat zavrnila.

Nadaljevanje pogovorov prihodnji konec tedna

Tristranski pogovori v Združenih arabskih emiratih se bodo po napovedih nadaljevali v nedeljo, 1. februarja.

Kremelj doslej pogovorov v Abu Dabiju ni komentiral. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto dejal, da so bili konstruktivni in so potekali v pozitivnem vzdušju, podobno so ocenili tudi predstavniki Združenih arabskih emiratov in ZDA.