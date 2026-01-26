Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
15.56

twitter omrežje X Grok Elon Musk

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 15.56

24 minut

Bruselj zaradi spolno eksplicitnih vsebin v preiskavo omrežja X

A. Ž., STA

Elon Musk in Grok | Spolno eksplicitne vsebine, ustvarjene z asistentom umetne inteligence Grok, dvigajo prah. Ne samo v EU, ampak tudi v Veliki Britaniji. Na fotografiji vidimo protest proti Muskovemu Groku v Veliki Britaniji. Napisi na tovornjaku britanskega premierja Keira Starmerja pozivajo, da prepove Muskov X in Grok. | Foto Guliverimage

Spolno eksplicitne vsebine, ustvarjene z asistentom umetne inteligence Grok, dvigajo prah. Ne samo v EU, ampak tudi v Veliki Britaniji. Na fotografiji vidimo protest proti Muskovemu Groku v Veliki Britaniji. Napisi na tovornjaku britanskega premierja Keira Starmerja pozivajo, da prepove Muskov X in Grok.

Foto: Guliverimage

Evropska komisija je danes zaradi spolno eksplicitnih vsebin, ustvarjenih z asistentom umetne inteligence Grok, sprožila preiskavo proti družbenemu omrežju X. Ugotavljali bodo, ali X upošteva obveznosti iz evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA), so navedli v Bruslju.

"Spolni globoki ponaredki žensk in otrok brez privolitve so nasilna in nesprejemljiva oblika poniževanja. S to preiskavo bomo določili, ali je X upošteval svoje zakonske obveznosti v okviru DSA ali je pravice evropskih državljanov, med drugim žensk in otrok, obravnaval kot kolateralno škodo," je ob sprožitvi preiskave povedala podpredsednica Evropske komisije, pristojna za tehnološko suverenost, Henna Virkkunen.

Prirejene spolno eksplicitne podobe

Kot so pojasnili na Komisiji, bodo v novi preiskavi proti družbi v lasti ameriškega milijarderja Elona Muska ugotavljali, ali je ustrezno naslovila tveganja, povezana z vključitvijo funkcionalnosti asistenta Grok v platformo X v Uniji. To vključuje tveganja, povezana s širjenjem nezakonitih vsebin, kot so prirejene spolno eksplicitne podobe, pri katerih bi lahko šlo za prikazovanje spolnih zlorab otrok.

twitter omrežje X Grok Elon Musk
