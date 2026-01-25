Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Nedelja,
25. 1. 2026,
19.14

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
žirija Aljoša Dolhar protest incident zapleti kontrola FIS Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih smučarski skoki Gorazd Pogorelčnik Domen Prevc Domen Prevc

Nedelja, 25. 1. 2026, 19.14

7 minut

Slovenski tabor se ne bo zaustavil

Po incidentu s smučmi Domna Prevca Slovenija vlaga resen protest. "Ne bomo se ustavili!"

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Domen Prevc Anže Lanišek | Domen Prevc je po incidentu s smučmi ostal brez ključnega poleta, Slovenija pa napoveduje resen protest. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je po incidentu s smučmi ostal brez ključnega poleta, Slovenija pa napoveduje resen protest.

Foto: Guliverimage

Kaotični dogodki pred prvim poletom Domna Prevca na ekipni tekmi so sprožili burno reakcijo slovenskega tabora. Vodja smučarskih skokov pri SZS Gorazd Pogorelčnik je po tekmi za nacionalno televizijo poudaril, da se Slovenija ne bo ustavila pri prvem ugovoru – vložili bodo resen protest, ker to, kar se je dogajalo na vrhu letalnice, po njegovih besedah "ni v prid smučarskih skokov." Ob tem je pojasnil, da skakalci izjav niso dajali namenoma: "Glede na situacijo je pomembno fante pustiti pri miru."

Po besedah Gorazda Pogorelčnik je v ozadju dogodka v prvi seriji, ko so smuči Domna Prevca poletele same po zaletni mizi, nastala zmeda že pri tem, kaj se je sploh zgodilo "Obstajata dve verziji," je dejal Pogorelčnik v pogovoru z novinarko nacionalne televizije Polono Bertoncelj.

Prva različica, ki naj bi prišla z vrha, pravi, da je Domen smuči naslonil na šotor oziroma objekt ob kontroli in so se odpeljale same. Druga pa je po navedbah slovenskega tabora še bolj problematična: "Eden od predskakalcev je videl volonterja, da se je obrnil z dežnikom, potisnil Domnove smuči, ki so se nato odpeljale proti dnu."

Gorazd Pogorelčnik: "Ne bomo se ustavili." Slovenija pripravlja resen protest zaradi dogajanja na vrhu letalnice. | Foto: Anže Malovrh/STA Gorazd Pogorelčnik: "Ne bomo se ustavili." Slovenija pripravlja resen protest zaradi dogajanja na vrhu letalnice. Foto: Anže Malovrh/STA

In ravno tu Pogorelčnik vidi jedro težave. Žirija je zahtevala posnetke z vrha, a jih ni dobila. "Če bi bili, bi bila odločitev žirije lažja," je poudaril. Namesto tega je šlo za klasičen scenarij beseda proti besedi – na eni strani predskakalec, na drugi kontrolor opreme pri FIS.

Trije proti. Slovenski tabor: Ne bomo se ustavili!

Slovenska reprezentanca je protest vložila takoj. "Čakali smo 10–15 minut. Trije so glasovali proti in Domnu niso dovolili nastopa," je razložil Pogorelčnik in dodal, da je pomembno vlogo odigral tehnični delegat Aljoša Dolhar, ki je glasoval za možnost, da bi Prevc vseeno nastopil.

Tehnični delegat Aljoša Dolhar je kot edini glasoval za možnost, da bi Prevc vseeno nastopil, vendar je bil preglasovan. | Foto: Grega Valančič/Sportida Tehnični delegat Aljoša Dolhar je kot edini glasoval za možnost, da bi Prevc vseeno nastopil, vendar je bil preglasovan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski tabor se pri tem ne misli ustavljati, saj verjamejo, da se je jim je zgodila krivica: "Ne bomo se ustavili. Resen protest bomo vložili. Po našem mnenju dogajanje, ki se je zgodilo na vrhu, ni v prid smučarskih skokov.”

Domen Prevc
Sportal Kdo iz žirije je prižgal Domnu Prevcu rdečo luč

Zmeda pred finalno serijo: v afektu so hoteli odstopiti

Zaplet pa se ni končal pri Prevčevem neizvedenem skoku. Pogorelčnik je opisal še kaos pred začetkom finalne serije, ko je bil Timi Zajc najprej pripravljen na skok, nato umaknjen, potem spet poslan nazaj na rampo.

Timi Zajc je bil pred finalno serijo že pripravljen, nato umaknjen in spet poslan nazaj. | Foto: Guliverimage Timi Zajc je bil pred finalno serijo že pripravljen, nato umaknjen in spet poslan nazaj. Foto: Guliverimage

"Naša prva odločitev je bila v afektu, da Slovenija v drugi seriji ne bo nastopila. Imeli smo občutek in prepričan sem, da se nam je zgodila krivica," je priznal. A nato so fantje želeli nadaljevati: "S trenerji smo se posvetovali, da fantje nastopijo v drugi seriji."

Predlagali bodo kamere pri kontrolnem šotoru

Čeprav tudi morebitno uspešen protest Sloveniji ne bi vrnil morebitne medalje, Pogorelčnik poudarja, da je bistvo drugje: "Tukaj gre predvsem zato, da bomo kaj dosegli. Je pa treba opozoriti na takšne stvari."

Ob tem je ponudil konkreten predlog, ki ima težo: "Okoli kontrolnega šotora bi morale biti kamere, da bi žirija v takih primerih dobila dokaz in ne bi odločala na pamet. Žirija ni dobila posnetkov in na koncu je bila beseda proti besedi."

Domen Prevc, pobegla smučka, Oberstdorf
Sportal Prevčeve pobegle smuči Slovenijo izločile iz boja za kolajno, Japonci so prvaki

Popolnoma brez smisla: Prevca so po vsem poslali še na kontrolo

Pogorelčnik se je obregnil tudi ob potezo po nastopu Domna Prevca v finalni seriji, ko so ga poslali na kontrolo opreme. "Popolnoma brez smisla. Ko smo dobili informacijo, da so Domna potegnili na kontrolo, smo se zgolj nasmejali," je dejal in spomnil, da je imel Prevc identično opremo kot dva dneva prej, ko je postal svetovni prvak v poletih.

"Fante bo ta zgodba dodatno podžgala"

Na vprašanje, kako so se na celoten kaos odzvali skakalci, je Pogorelčnik poudaril, da je energija kljub vsemu ostala dobra. Fantje so se zavedali, da bi se lahko borili za medaljo, verjame pa, da jih bo ta zgodba dodatno podžgala za nadaljevanje sezone, ki prinaša tudi nastop na zimskih olimpijskih igrah. "Že jutri gremo v nove boje, nov vrhunec bo že čez 10-12 dni."

Domen Prevc
Sportal Kaos pred nastopom Prevca s smučmi: kaj se je dogajalo in zakaj je FIS prižgala rdečo luč
Bine Norčič
Sportal Nezadovoljstvo slovenskega trenerja: Tako ne gre naprej
žirija Aljoša Dolhar protest incident zapleti kontrola FIS Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih smučarski skoki Gorazd Pogorelčnik Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.