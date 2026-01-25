Po incidentu s smučmi Domna Prevca Slovenija vlaga resen protest. "Ne bomo se ustavili!"

Kaotični dogodki pred prvim poletom Domna Prevca na ekipni tekmi so sprožili burno reakcijo slovenskega tabora. Vodja smučarskih skokov pri SZS Gorazd Pogorelčnik je po tekmi za nacionalno televizijo poudaril, da se Slovenija ne bo ustavila pri prvem ugovoru – vložili bodo resen protest, ker to, kar se je dogajalo na vrhu letalnice, po njegovih besedah "ni v prid smučarskih skokov." Ob tem je pojasnil, da skakalci izjav niso dajali namenoma: "Glede na situacijo je pomembno fante pustiti pri miru."

Po besedah Gorazda Pogorelčnik je v ozadju dogodka v prvi seriji, ko so smuči Domna Prevca poletele same po zaletni mizi, nastala zmeda že pri tem, kaj se je sploh zgodilo "Obstajata dve verziji," je dejal Pogorelčnik v pogovoru z novinarko nacionalne televizije Polono Bertoncelj.

Prva različica, ki naj bi prišla z vrha, pravi, da je Domen smuči naslonil na šotor oziroma objekt ob kontroli in so se odpeljale same. Druga pa je po navedbah slovenskega tabora še bolj problematična: "Eden od predskakalcev je videl volonterja, da se je obrnil z dežnikom, potisnil Domnove smuči, ki so se nato odpeljale proti dnu."

Gorazd Pogorelčnik: "Ne bomo se ustavili." Slovenija pripravlja resen protest zaradi dogajanja na vrhu letalnice. Foto: Anže Malovrh/STA

In ravno tu Pogorelčnik vidi jedro težave. Žirija je zahtevala posnetke z vrha, a jih ni dobila. "Če bi bili, bi bila odločitev žirije lažja," je poudaril. Namesto tega je šlo za klasičen scenarij beseda proti besedi – na eni strani predskakalec, na drugi kontrolor opreme pri FIS.

Trije proti. Slovenski tabor: Ne bomo se ustavili!

Slovenska reprezentanca je protest vložila takoj. "Čakali smo 10–15 minut. Trije so glasovali proti in Domnu niso dovolili nastopa," je razložil Pogorelčnik in dodal, da je pomembno vlogo odigral tehnični delegat Aljoša Dolhar, ki je glasoval za možnost, da bi Prevc vseeno nastopil.

Tehnični delegat Aljoša Dolhar je kot edini glasoval za možnost, da bi Prevc vseeno nastopil, vendar je bil preglasovan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski tabor se pri tem ne misli ustavljati, saj verjamejo, da se je jim je zgodila krivica: "Ne bomo se ustavili. Resen protest bomo vložili. Po našem mnenju dogajanje, ki se je zgodilo na vrhu, ni v prid smučarskih skokov.”

Zmeda pred finalno serijo: v afektu so hoteli odstopiti

Zaplet pa se ni končal pri Prevčevem neizvedenem skoku. Pogorelčnik je opisal še kaos pred začetkom finalne serije, ko je bil Timi Zajc najprej pripravljen na skok, nato umaknjen, potem spet poslan nazaj na rampo.

Timi Zajc je bil pred finalno serijo že pripravljen, nato umaknjen in spet poslan nazaj. Foto: Guliverimage

"Naša prva odločitev je bila v afektu, da Slovenija v drugi seriji ne bo nastopila. Imeli smo občutek in prepričan sem, da se nam je zgodila krivica," je priznal. A nato so fantje želeli nadaljevati: "S trenerji smo se posvetovali, da fantje nastopijo v drugi seriji."

Predlagali bodo kamere pri kontrolnem šotoru

Čeprav tudi morebitno uspešen protest Sloveniji ne bi vrnil morebitne medalje, Pogorelčnik poudarja, da je bistvo drugje: "Tukaj gre predvsem zato, da bomo kaj dosegli. Je pa treba opozoriti na takšne stvari."

Ob tem je ponudil konkreten predlog, ki ima težo: "Okoli kontrolnega šotora bi morale biti kamere, da bi žirija v takih primerih dobila dokaz in ne bi odločala na pamet. Žirija ni dobila posnetkov in na koncu je bila beseda proti besedi."

Popolnoma brez smisla: Prevca so po vsem poslali še na kontrolo

Pogorelčnik se je obregnil tudi ob potezo po nastopu Domna Prevca v finalni seriji, ko so ga poslali na kontrolo opreme. "Popolnoma brez smisla. Ko smo dobili informacijo, da so Domna potegnili na kontrolo, smo se zgolj nasmejali," je dejal in spomnil, da je imel Prevc identično opremo kot dva dneva prej, ko je postal svetovni prvak v poletih.

"Fante bo ta zgodba dodatno podžgala"

Na vprašanje, kako so se na celoten kaos odzvali skakalci, je Pogorelčnik poudaril, da je energija kljub vsemu ostala dobra. Fantje so se zavedali, da bi se lahko borili za medaljo, verjame pa, da jih bo ta zgodba dodatno podžgala za nadaljevanje sezone, ki prinaša tudi nastop na zimskih olimpijskih igrah. "Že jutri gremo v nove boje, nov vrhunec bo že čez 10-12 dni."