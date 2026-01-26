Sami sebi pljuvajo v skledo: po škandalu še debakl

Kar se je zgodilo po neljubem dogodku s smučmi Domna Prevca na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu, je vrglo črn madež na Mednarodno smučarsko zvezo Fis. Odziv odgovornih je bil antireklama za smučarske skoke, ki so se preteklo zimo na tapeti znašli že zaradi škandala s skakalnimi dresi norveškega tabora.

Pravila so potrebna, da sistem funkcionira, da se lovi tiste, ki prestopijo meje dovoljenega. A so lahko včasih okoliščine povsem napačno interpretirane in bi moral biti prisoten tudi kanček človeškega pridiha. Zlasti zato, da si ne pljuvaš v lastno skledo.

Pravila so sveta stvar – še posebej takrat, ko ni posnetkov in je najbolj varno, da se vsi držijo pravilnika kot alibija.

Pravila brez posnetkov so najslabši možen sodnik

Že tako se smučarski skoki borijo za pozornost s preostalimi disciplinami v smučarskem svetu, dogodek na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na ekipni tekmi pa je prinesel novo brco. Ko smo gledalci pred nastopom Mariusa Lindvika zagledali smuči proizvajalca Petra Slatnarja, kako so švignile po zaletni mizi mimo Norvežana, je vsem najprej zastal dih. Nato so se začela pojavljati vprašanja, ali so smuči morda od svetovnega prvaka Domna Prevca.

Domen Prevc po incidentu s smučmi in zavrnjenem protestu slovenskega tabora – zgodba, ki je v Oberstdorfu močno razburila Slovence. Foto: Reuters

Ko se je izkazalo, da je res tako, je bilo v zraku novo vprašanje: kako so sploh šle same nenadzorovano po zaletni smučini? Nato je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik javno poudaril, da sta krožili dve verziji razlage. V prvi naj bi Domen smuči naslonil na šotor, kjer so mu na vrhu letalnice pregledali skakalno opremo, nakar naj bi se smuči odpeljale same.

Pri drugi razlagi, ki jo je po Pogorelčnikovih besedah ponudil predskakalec, naj bi eden od volonterjev z dežnikom zadel Domnove smuči, ki so se nato odpeljale navzdol.

Beseda proti besedi: ko birokracija premaga zdravo pamet

Zlatemu s posamične tekme na svetovnem prvenstvu v poletih je kontrolor opreme pri Fisu Hubert Mathis prižgal rdečo luč za nastop, čeprav mu je Peter Slatnar na vrh letalnice prinesel nov par smuči. Slovenski tabor je vložil protest. Ta je bil zavrnjen z razmerjem 3:1 in Domen ni mogel opraviti prvega nastopa. Glasovanje je teklo o tem, ali je Domen ob kontroli smuči ravnal po pravilih in je smuči postavil na pravilno označeno mesto. In ker naj ne bi bilo tako, so trije glasovali proti njegovemu nastopu, le tehnični delegat Aljoša Dolhar bi Domnu dal priložnost.

Ob vsem tem je jasno, da je prišlo do neljubega dogodka in ne do namernega goljufanja pri opremi. Na koncu je odločala beseda proti besedi – in jasno je imela večjo težo tista, ki je prišla iz uradnih vrst, ne pa iz pričevanja predskakalca. Težava pa je tudi v tem, da odgovorni očitno niso imeli dejanske slike, kaj se je zgodilo. In ravno zato bi morali imeti v takem trenutku več posluha za okoliščine.

Anže Lanišek je v zahtevnih razmerah v Oberstdorfu lovil metre za slovensko ekipo, ki jo je pred tem močno pretresel zaplet s Prevčevimi smučmi. Foto: Reuters

Če bi želeli delati v prid smučarskim skokom, bi morali poskrbeti za pogoje, v katerih se take odločitve ne sprejemajo "na pamet". Jasno je, da se je zgodila človeška napaka – in prav takšne situacije so tiste, ki športu naredijo največ škode, če jih obravnavaš birokratsko in brez občutka za kontekst.

Smuči so odpeljale, skoki pa so dobili novo črno piko

Skoki so po vsem kaosu dobili novo črno piko in predvsem slabo reklamo. Že tako je spremljanje tekem postalo zelo komplicirano za slehernega gledalca, zdaj pa je vse skupaj izpadlo, kot da odgovorni včasih niti ne želijo videti, da nastopajo najboljši – ali pa jim je preprosto vseeno, kako je to videti na zunaj.

Sploh ni pomembno, ali se je to zgodilo Domnu Prevcu ali bi se Rjojuju Kobajašiju, Janu Hörlu, Karlu Geigerju … Tovrstne prigode mečejo slabo luč na smučarske skoke in po nepotrebnem vnašajo naelektreno ozračje. Če hočejo, da skoki ostanejo šport, ki mu ljudje verjamejo in ga z veseljem spremljajo, potem takšni "incidenti brez posnetkov" ne smejo postati standard.