Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

3 ure, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
žirija protest zapleti incident Fis Domen Prevc Domen Prevc Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih komentar

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 4.00

3 ure, 11 minut

Komentar

Sami sebi pljuvajo v skledo: po škandalu še debakl

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Domen Prevc | Domen Prevc je imel smolo na ekipni tekmi, potem ko so njegove smuči same poletele po zaletni mizi. Posledično ni mogel opraviti svojega prvega nastopa. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je imel smolo na ekipni tekmi, potem ko so njegove smuči same poletele po zaletni mizi. Posledično ni mogel opraviti svojega prvega nastopa.

Foto: Guliverimage

Kar se je zgodilo po neljubem dogodku s smučmi Domna Prevca na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu, je vrglo črn madež na Mednarodno smučarsko zvezo Fis. Odziv odgovornih je bil antireklama za smučarske skoke, ki so se preteklo zimo na tapeti znašli že zaradi škandala s skakalnimi dresi norveškega tabora.

Podrobneje o zapletu s smučmi Domna Prevca

Pravila so potrebna, da sistem funkcionira, da se lovi tiste, ki prestopijo meje dovoljenega. A so lahko včasih okoliščine povsem napačno interpretirane in bi moral biti prisoten tudi kanček človeškega pridiha. Zlasti zato, da si ne pljuvaš v lastno skledo.

Pravila so sveta stvar – še posebej takrat, ko ni posnetkov in je najbolj varno, da se vsi držijo pravilnika kot alibija.

Pravila brez posnetkov so najslabši možen sodnik

Že tako se smučarski skoki borijo za pozornost s preostalimi disciplinami v smučarskem svetu, dogodek na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na ekipni tekmi pa je prinesel novo brco. Ko smo gledalci pred nastopom Mariusa Lindvika zagledali smuči proizvajalca Petra Slatnarja, kako so švignile po zaletni mizi mimo Norvežana, je vsem najprej zastal dih. Nato so se začela pojavljati vprašanja, ali so smuči morda od svetovnega prvaka Domna Prevca.

Domen Prevc po incidentu s smučmi in zavrnjenem protestu slovenskega tabora – zgodba, ki je v Oberstdorfu močno razburila Slovence. | Foto: Reuters Domen Prevc po incidentu s smučmi in zavrnjenem protestu slovenskega tabora – zgodba, ki je v Oberstdorfu močno razburila Slovence. Foto: Reuters

Ko se je izkazalo, da je res tako, je bilo v zraku novo vprašanje: kako so sploh šle same nenadzorovano po zaletni smučini? Nato je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik javno poudaril, da sta krožili dve verziji razlage. V prvi naj bi Domen smuči naslonil na šotor, kjer so mu na vrhu letalnice pregledali skakalno opremo, nakar naj bi se smuči odpeljale same.

Pri drugi razlagi, ki jo je po Pogorelčnikovih besedah ponudil predskakalec, naj bi eden od volonterjev z dežnikom zadel Domnove smuči, ki so se nato odpeljale navzdol.

Beseda proti besedi: ko birokracija premaga zdravo pamet

Zlatemu s posamične tekme na svetovnem prvenstvu v poletih je kontrolor opreme pri Fisu Hubert Mathis prižgal rdečo luč za nastop, čeprav mu je Peter Slatnar na vrh letalnice prinesel nov par smuči. Slovenski tabor je vložil protest. Ta je bil zavrnjen z razmerjem 3:1 in Domen ni mogel opraviti prvega nastopa. Glasovanje je teklo o tem, ali je Domen ob kontroli smuči ravnal po pravilih in je smuči postavil na pravilno označeno mesto. In ker naj ne bi bilo tako, so trije glasovali proti njegovemu nastopu, le tehnični delegat Aljoša Dolhar bi Domnu dal priložnost.

Ob vsem tem je jasno, da je prišlo do neljubega dogodka in ne do namernega goljufanja pri opremi. Na koncu je odločala beseda proti besedi – in jasno je imela večjo težo tista, ki je prišla iz uradnih vrst, ne pa iz pričevanja predskakalca. Težava pa je tudi v tem, da odgovorni očitno niso imeli dejanske slike, kaj se je zgodilo. In ravno zato bi morali imeti v takem trenutku več posluha za okoliščine.

Anže Lanišek je v zahtevnih razmerah v Oberstdorfu lovil metre za slovensko ekipo, ki jo je pred tem močno pretresel zaplet s Prevčevimi smučmi. | Foto: Reuters Anže Lanišek je v zahtevnih razmerah v Oberstdorfu lovil metre za slovensko ekipo, ki jo je pred tem močno pretresel zaplet s Prevčevimi smučmi. Foto: Reuters

Če bi želeli delati v prid smučarskim skokom, bi morali poskrbeti za pogoje, v katerih se take odločitve ne sprejemajo "na pamet". Jasno je, da se je zgodila človeška napaka – in prav takšne situacije so tiste, ki športu naredijo največ škode, če jih obravnavaš birokratsko in brez občutka za kontekst.

Smuči so odpeljale, skoki pa so dobili novo črno piko

Skoki so po vsem kaosu dobili novo črno piko in predvsem slabo reklamo. Že tako je spremljanje tekem postalo zelo komplicirano za slehernega gledalca, zdaj pa je vse skupaj izpadlo, kot da odgovorni včasih niti ne želijo videti, da nastopajo najboljši – ali pa jim je preprosto vseeno, kako je to videti na zunaj.

Sploh ni pomembno, ali se je to zgodilo Domnu Prevcu ali bi se Rjojuju Kobajašiju, Janu Hörlu, Karlu Geigerju … Tovrstne prigode mečejo slabo luč na smučarske skoke in po nepotrebnem vnašajo naelektreno ozračje. Če hočejo, da skoki ostanejo šport, ki mu ljudje verjamejo in ga z veseljem spremljajo, potem takšni "incidenti brez posnetkov" ne smejo postati standard.

žirija protest zapleti incident Fis Domen Prevc Domen Prevc Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih komentar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.