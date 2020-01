… leta 1961 se je rodil bržčas najboljši hokejist vseh časov, Kanadčan Wayne Gretzky.

V Ligi NHL je v 20-letni karieri igral za Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues in New York Rangers, osvojil je štiri Stanleyjeve pokale in na 1.487 tekmah zabil kar 894 golov, prispeval je tudi 1.963 podaj.

Devetkrat so ga izbrali za najboljšega igralca lige, desetkrat je bil najboljši strelec. Novembra 1999 je bil sprejet v hokejsko Hišo slavnih.

Gretzky je prav na svoj rojstni dan leta 1985 dosegel 50. gol v 49. tekmi sezone v ligi NHL. Takrat je nosil dres kanadskega moštva Edmonton Oilers.

Zgodilo se je še

Leta 1956 so odprli sedme zimske olimpijske igre. V Cortini d'Ampezzo v Italiji je tekmovalo 821 športnikov (687 moških in 134 žensk) v osmih športih.

Leta 1980 je v 54. letu starosti umrl legendarni nekdanji avstrijski reprezentant Ernst Ocwirk, ki je v izbrani vrsti nastopil 62-krat in zabil šest golov. Igral je za FAC Dunaj, Austrio Dunaj in Sampdorio.

Leta 1992 je Slonokoščena obala prišla do naslova afriškega nogometnega prvaka, potem ko je Gano premagala po enajstmetrovkah z 11:10 (po rednem delu igre ni bilo gola).

Leta 2002 je slovenska moška biatlonska reprezentanca na tekmi za svetovni pokal v Anterselvi zasedla tretje mesto. Janez Ožbolt, Marko Dolenc, Tomas Globočnik in Sašo Grajf so brez kazenskega kroga za zmagovalci Norvežani zaostali dve minuti in dve sekundi. Norveška reprezentanca je nastopila v postavi Halvard Hanevold, Egil Gjelland, Frode Andresen in Ole Einar Björndalen. Drugi so bili Francozi, ki so zaostali 23 sekund.

Leta 2007 je nekdanji odlični francoski nogometaš Michele Platini postal predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA).

Leta 2008 je slovenski smukač Andrej Jerman na tekmi svetovnega pokala v Chamonixu osvojil tretje mesto. Boljša od Tržičana sta bila takrat le Američan Marco Sullivan in Švicar Didier Cuche.

Leta 2018 je Ana Bucik na kombinacijski tekmi v Lenzerheideju prišla do uspeha kariere, ko se je povzpela na oder za zmagovalke. Čeprav je bila po superveleslalomskem delu tekme šele na 30. mestu, se je z izjemnim slalomskim delom prebila na tretje mesto.

Rodili so se:

1919 – pokojni italijanski nogometaš Valentino Mazzola

1952 – nekdanji severnoirski nogometaš James Platt

1959 – nekdanji belgijski nogometaš Erwin Vandenbergh

1961 – nekdanji kanadski hokejist Wayne Gretzky

1962 – nekdanji argentinski nogometaš Oscar Ruggeri

1963 – portugalski nogometni trener José Mourinho

1973 – severnoirski nogometni trener Brendan Rodgers

1977 – ameriški košarkar Vince Carter

1978 – nekdanji slovenski nogometaš Almir Sulejmanović

1978 – nekdanji slovenski nogometaš Nastja Čeh

1980 – slovensko-hrvaški nogometaš Velimir Varga

1984 – škotski nogometaš Iain Turner

1987 - italijanski nogometaš Sebastian Giovinco

1989 – slovenski hokejist Jan Urbas

1990 - slovaški kolesar Peter Sagan

1993 - francoski nogometaš Florian Thauvin

