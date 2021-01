Tragedija, ki je globoko zarezala v košarkarski svet

Tekme, ki bodo v severnoameriški poklicni ligi NBA odigrane v noči na sredo, bodo nedvomno nekaj posebnega, odigrane z dodatnim čustvenim nabojem. V spomin na velikana igre pod koši Kobeja Bryanta. V najmočnejši ligi na svetu bodo namreč obeležili prvo obletnico tragične smrti nekdanjega zvezdnika Los Angeles Lakers.

V tem letu se je zgodilo marsikaj. Svet se verjetno v dvanajstih mesecih že zelo dolgo ni spremenil v tolikšni meri kot prav zdaj. V prvi vrsti zaradi koronavirusa, ki je dodobra krojil tudi usodo sezone lige NBA. Ta je bila marca prekinjena, nadaljevala se je julija v mehurčku v Orlandu in se tam končala z zmagoslavjem Jezernikov.

Calabasas pri Los Angelesu: kraj, kjer so našli razbitine helikopterja

LeBron James in druščina seveda niso pozabili na velikega predhodnika in eno največjih zvezd najbolj slavne športne franšize v ZDA. Potrditve o tem, kako velik pečat je z izjemno košarkarsko kariero in tudi značajem v ligi pustil Bryant, pa pravzaprav dobivamo stalno, saj ne mine teden, ko se ne bi kateri od zvezdnikov na poseben način spomnnil na Mambo.

Na tistega Kobeja, ki je še vedno najmlajši debitant v ligi NBA (18 let in 158 dni), tistega, ki je 22. 1. 2006 na eni sami tekmi dosegel 81 točk, na petkratnega prvaka lige, olimpionika … Na moža in očeta, ki je na današnji dan leta 2020 umrl v helikopterski nesreči v Kaliforniji.

Kobe Bryant (23. 8. 1978 – 26. 1. 2020) Los Angeles Lakers: 1996-2016



Prvak lige NBA: 5 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)

MVP: 2007/08

Prva peterka lige: 11

MVP finala: 2009 in 2009

Nastopi na All-star tekmah: 18

24 dejstev, ki so zaznamovala življenje nepozabnega Kobeja Bryanta



Kobe kot japonska restavracija

Ime Kobe je dokaj nevsakdanje, Bryantov oče Joe Bryant, prav tako košarkar, ga je sinu nadel po japonski restavraciji Kobe na obrobju Filadelfije, v kateri je nekoč obedoval. Kobe je imel tudi zanimivo srednje ime – Bean –, ki je bilo javnosti manj znano, pa tudi Kobe nanj verjetno ni bil pretirano ponosen. Izviralo je iz vzdevka "Jellybean" (žele bombon), ki so ga vrstniki zaradi preobilice energije, ki je od nekdaj vrela iz njega, prilepili njegovemu očetu.

Kobe Bryant se je rodil s košarko v genih. Tudi njegov oče Joe je bil poklicni košarkar. Sinu je nenavadno ime Kobe nadel po restavraciji v Filadelfiji.

Del otroštva v Italiji

Bryant je tekoče govoril italijansko. To je posledica let, ki jih je preživel pri naših zahodnih sosedih. Ko je bil star šest let, si je oče Joe službo poiskal v Italiji. Igral je za Rieti, Reggio Calabrio, Pistoio in Reggiano.

Obsojen na vlogo vratarja

Čeprav je vse svoje življenje posvetil košarki, pa je Bryant v mlajših letih večkrat igral tudi nogomet. Trenerji so ga takrat zaradi njegove atletske postave in višine (198 centimetrov) redno uvrščali v gol. Na nogometni ravni je sicer veljal za pristaša Milana.

V mladosti se je navduševal nad igro Mika D'Antonija, ki je bil v zgodnjem obdobju pri LA Lakers njegov trener.

Občudovalec Mika D'Antonija

Čeprav se je Bryant zgledoval po Michaelu Jordanu, pa je bil kot otrok navdušen predvsem nad branilcem Mikom D'Antonijem, ki ga je spremljal v času odraščanja v Italiji, kamor so se Bryantovi preselili zaradi očetove košarkarske kariere. D'Antoni je takrat igral za italijanski košarkarski klub Olimpia Milano. Bryant je občudoval predvsem njegove obrambne sposobnosti, pozneje pa je bil pri Lakersih tudi eden od njegovih varovancev.

Maturantski spremljevalec pevke Brandy

Kobe je bil na maturantskem plesu spremljevalec R&B pevke Brandy, kar je takrat pritegnilo ogromno medijske pozornosti, tako s strani športnih kot glasbenih medijev.

V zakonu z Vanesso so se jima rodile štiri hčerke, najmlajša je stara komaj pol leta.

Oče štirih otrok

Bil je oče štirih otrok – enoletne Capri, štiriletne Bianke, 18-letne Natalie in 13-letne Gianne, prav tako košarkarice, ki je skupaj z očetom umrla v helikopterski tragediji. Ta še vedno dviguje prah, tudi zaradi sodnih bitk, ki jih bije vdova Vanessa.

Gianna Bryant

V nesreči, ki se je zgodila pred letom v Los Angelesu, je poleg Bryanta življenje izgubila še njegova hči Gianna, sicer nadobudna košarkarica, ki je že pri 13 letih obvladala vse košarkarske prvine. Kobe je bil hkrati tudi njen trener. V enem izmed intervjujev je povedal, da je ravno Gigi, kot so jo klicali njeni najbližji, tista, ki si z njim deli ljubezen do košarke. "Vsi mi pravijo, da bi moral imeti še sina, ki bi postal moj košarkarski naslednik. A Gianna mi vedno pravi: 'Oči, ne skrbi, imam vse pod nadzorom,'" je ponosno razlagal Bryant.

Usodna ljubezen

Bryant je bil poročen z Vanesso Laine, ki jo je spoznal na snemanju videospota, v katerem je imela eno od stranskih plesnih vlog. Črnolasa lepotica je takrat imela komaj 17 let, Kobe je bil štiri leta starejši. Že leto dni po prvem srečanju jo je zaprosil za roko. Poročila sta se leta 2001, za razliko od večine zvezdniških parov pa nista podpisala predporočne pogodbe.

Z Vanesso Laine sta bila poročena 19 let. Njun zakon je sicer doživljal vzpone in padce, a jih je preživel.

Domnevno spolno nadlegovanje

Dve leti po poroki je njun zakon temeljito zamajala obtožba ene od zaposlenih v hotelu v Coloradu, kjer je Bryant prebival, ki je slovitega košarkarja obtožila spolnega napada. Do sojenja sicer ni prišlo, saj domnevna žrtev ni želela pričati, si je pa Bryant pošteno umazal ime. Pozneje se je ženski opravičil in ji izplačal odškodnino. Ker je incident sprožil val zgražanj, je Bryant sklical novinarsko konferenco, na kateri ga je spremljala tudi žena Vanessa. Javno ji je izpovedal ljubezen in se ji opravičil za vse, kar je morala prestajati zaradi njegovega neprimernega vedenja.

Oskar za animirani film

Bryant se je po športni upokojitvi leta 2016 posvečal različnim projektom, posebej ljubo pa mu je bilo filmsko ustvarjanje. Leta 2018 je za kratki animirani film z naslovom Draga košarka prejel celo oskarja. Na novinarski konferenci po podelitvi je priznal, da mu zlati kipec pomeni več kot pet šampionskih prstanov v ligi NBA.

Dve leti po koncu športne kariere je za kratki animirani film z naslovom Draga košarka prejel zlati kipec.

Številka ena? Ne. Dve? Ne … Številka 13!

Michael Jordan ni bil prvi izbor na naboru. Tako kot tudi Luka Dončić ne. Še dlje od vrha pa je bil Kobe. Na naboru leta 1996 ga je kot trinajstega izbral Charlotte ter ga posredoval v Los Angeles. Pred Bryantom so prve klube v ligi dobili Allen Iverson, Marcus Camby, Shareef Abdur-Rahim, Stephon Marbury, Ray Allen, Antoine Walker, Lorenzen Wright, Kerry Kittles, Samaki Walker, Erick Dampier, Todd Fuller in Vitalij Potapenko.

Na naboru lige NBA je bil izbran šele kot trinajsti po vrsti.

En klub, dve številki

Vseh 20 sezon v ligi NBA je odigral v dresu LA Lakers. Le Dirk Nowitzki (21 sezon v Dallasu) je bil daljše obdobje v enem kolektivu. Je pa zanimivo, da je nosil dve številki. Sprva osem, nato 24. Jezerniki so po njegovem tekmovalnem odhodu upokojili obe številki.

Rekordnih 81 točk

Na svoji poslovilni tekmi, 13. 4. 2016, je proti Utah Jazz dosegel 60 točk. A to še zdaleč ni bil njegov rekord. 22. 1. 2006 je namreč ob zmagi LA Lakers nad Torontom (122:104) vknjižil kar 81 točk. Mimogrede, Saša Vujačić je na tisti tekmi prispeval tri točke.

Dvakrat olimpijski prvak

Pečat je pustil tudi na reprezentančni ravni. Dvakrat je bil del članske reprezentance, in sicer obakrat na olimpijskih igrah. V obeh primerih ni poznal poraza. Kot številka deset. Leta 2008 je v Pekingu v družbi Jasona Kidda in LeBrona Jamesa Ameriko vrnil na olimpijski vrh. Štiri leta pozneje je bil kapetan ekipe, ki je ubranila naslov prvaka.

Z ameriško reprezentanco je kar dvakrat osvojil naslov olimpijskih prvakov – leta 2008 v Pekingu in 2012 v Londonu.

Neuspešna glasbena kariera

Bryant je bil v srednji šoli član šolske skupine CHEIZAW, ki je kasneje podpisala pogodbo z eno izmed velikih glasbenih založb. Leta 2000 je želel izdati svoj prvi album z naslovom Vision, vendar je njegova prva pesem doživela polom, razpadla pa je tudi njegova pogodba z glasbeno založbo. A njegova ljubezen do glasbe takrat ni povsem ugasnila, saj je izdal še pesem v sodelovanju s pevcem Jayem Choujem.

Foto: Getty Images

Vzdevek "Black Mamba"

Kobe si je nadel vzdevek "Black Mamba" po ogledu filma Quentina Tarantina Ubila bom Billa, kjer je besedna zveza "Black Mamba" uporabljena kot koda za nevarno misijo. Vzdevek si je Bryant omislil leta 2003, ko je šel skozi temačno obdobje v zasebnem življenju, ko je bil med drugim obtožen spolnega nadlegovanja 19-letnice. "Moral sem si ustvariti dve imeni. Naenkrat se mi je nabralo preveč stvari, zato sem se odločil za spremembo," je takrat povedal Bryant.

Prvi nabor iz srednje šole

Večni član Los Angeles Lakers je leta 1996 postal prvi košarkar, ki je bil izbran že takoj po končani srednji šoli na Lower Merion Highu. Ker je bil Bryant takrat še star 17 let, so morali pogodbo z Lakersi najprej podpisati njegovi starši.

Foto: Getty Images

Dončićev Dallas upokojil številko 24

Dallas je po tragični nesreči sporočil, da bodo upokojili številko 24, ki jo je nosil Kobe. "Kobejeva zapuščina je večja od košarkarske, zato smo se odločili, da številke 24 v zgodovini Dallas Mavericks ne bo nihče več nosil," je povedal lastnik Dallasa Mark Cuban.

Dvorano delil s Slovenci

Bryant si je več let garderobo delil s Sašo Vujačićem, slovenskim košarkarjem, s katerim sta si barve Lakersov delila med letoma 2004 in 2010, skupaj pa osvojila dva naslova prvaka lige NBA. V tem času sta postala dobra prijatelja in si delila tudi ljubezen do evropskega nogometa, ki ga je Bryant oboževal. Bryant pa si je kar enajst let "delil" dvorano Staples Center s še enim slovenskim junakom, Anžetom Kopitarjem, ki se je leta 2005 pridružil ekipi Los Angeles Kings in tako kot Bryant že celotno dozdajšnjo kariero v ZDA živi v Los Angelesu.

Bryant si je več let garderobo delil s Sašo Vujačićem, dvorano Staples Center pa s hokejistom Anžetom Kopitarjem.

Dobrodelnost

Nekdanji ameriški košarkar je bil izjemno dejaven tudi v dobrodelnih vodah. Bil je ambasador otroške dobrodelne organizacije After-School All-Stars, ki pomaga več kot 72 tisoč pomoči potrebnim otrokom. Skupaj z ženo sta osnovala tudi organizacijo Kobe & Vanessa Bryant Family Foundation, ki je pomagala tako otrokom kot družinam v lokalnem in globalnem okolju. Skupno je Kobe sodeloval v sedmih dobrodelnih organizacijah.

40 točk

V 20-letni karieri v dresu Los Angeles Lakers je Bryant prav proti vsakemu nasprotniku v ligi NBA vsaj na eni tekmi dosegel vsaj 40 točk. Najmanj jih je dosegel prav 40 na enem izmed srečanj z Detroitom, največ pa proti Torontu, kjer se je ustavil pri neverjetnih 81 točkah.

Nore številke

Potem ko je leta 2016 košarkarske copate obesil na klin, je imel v statistiki 33.643 točk, 7.047 skokov in 6.306 asistenc. Osmega januarja 2016 je postal najmlajši igralec v zgodovini lige, ki je dosegel 33 tisoč točk. Pred njim sta ta mejnik v NBA presegla le Kareem Abdul-Jabbar in Karl Malone, dan pred Bryantovo smrtjo je to uspelo še LeBronu Jamesu, tekmo pa je v živo pospremil tudi Kobe.

Ko je leta 2016 zaključil športno kariero, je imel v statistiki zbranih 33.643 točk, 7.047 skokov in 6.306 asistenc.

Na parketu 40 dni

Bryant je v svoji karieri v ligi NBA skupno na parketu preživel 57.314 minut, kar pomeni, da je na igrišču preživel več kot 955 ur oziroma 40 dni. A v to so zajete le ure, ki jih je na igrišču preživel na tekmah.

Usoden helikopterski polet

Kobe Bryant je umrl v tragični helikopterski nesreči 26. januarja 2020, na poti na trening v svojo košarkarsko akademijo Mamba.

Dočakal je samo 41 let.