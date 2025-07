Že pred dnevi so v košarkarski javnosti zaokrožile govorice, da bi vrste Dallasa lahko poleti okrepil dozdajšnji član Brooklyn Nets D'Angelo Russell, ki je po koncu sezone postal prost igralec. Zdaj se je to tudi uresničilo. Russell se je z Dallas Mavericks dogovoril za dvoletno pogodbo, vredno 13 milijonov dolarjev (dobrih 11 milijonov evrov), poroča Shams Charania iz ESPN, a se bo po enem letu lahko odločil, ali želi ostati pri klubu.

29-letni Američan bo predvsem menjava za Kyrieja Irvinga, ki še okreva po hujši poškodbi kolena in bo zagotovo izpustil vsaj prvi del prihajajoče sezone. Russell je v primerjavi s prejšnjo pogodbo sprejel nižjo plačo, saj je v prejšnji sezoni zaslužil 18,7 milijona dolarjev (15,9 milijona evrov).

Bobby Marks iz ESPN poroča, da bodo Dallas Mavericks uporabili izjemo za plačnike luksuznega davka (taxpayer mid-level exception) za podpis pogodbe z Russllom, zaradi česar bodo strogo omejeni na drugo davčno mejo (second tax apron). Trenutno so približno 1,6 milijona dolarjev (1,36 milijona evrov) pod to mejo.

Russell je sezono 2024/25 začel pri Los Angeles Lakers, sredi sezone pa so ga zamenjali z Brooklyn Nets. 29-letnik je letos v povprečju dosegal 12,6 točke, 5,1 podaje in 2,8 skoka na srečanje. Tako po strelski učinkovitosti kot igralnih minutah mu je šlo najslabše v njegovi NBA-karieri.

Brook Lopez Foto: Guliverimage

Dva izmed morebitnih tarč za centrsko linijo Los Angeles Lakers imata nova kluba. Brook Lopez bo kariero nadaljeval pri Los Angeles Clippers, podpisal je dvoletno pogodbo v vrednosti 18 milijonov dolarjev (15,3 milijona evrov). Clint Capela pa je podpisal triletno pogodbo s Houston Rockets v vrednosti 21,5 milijona dolarjev (18,3 milijona evrov). Lopez, prvak lige NBA iz leta 2021 z Bucksi, je v prejšnji sezoni v Milwaukeeju v povprečju dosegal 13 točk, pet skokov in dve blokadi na tekmo. 31-letni Capela prinaša bogate izkušnje, v kateri je za Houston in Atlanto odigral 664 tekem.

Denver Nuggets pa so se poslovili od Michaela Porterja Jr., ki odhaja k Brooklyn Nets, k Nuggets pa se seli Cam Johnson, ki je v pretekli sezoni dosegal 19 točk na tekmo.

Looney zapušča Golden State, MVP evrolige pa Evropo

Kevon Looney, ki je celotno desetletno kariero v ligi NBA preživel pri Golden State Warriors, pa ima nov klub, potem ko je z New Orleans Pelicans podpisal dvoletno pogodbo vredno 16 milijonov dolarjev (13,6 milijona evrov). Looney je v prejšnji sezoni odigral 76 tekem, večinoma je v igro prihajal s klopi, s povprečjem 4,5 točke, 6,1 skoka in 1,6 podaje.

Prvak evrolige in MVP zaključnega turnirja četverice, Nigel Hayes-Davis, pa se vrača v ligo NBA, potem ko je po izjemnem obdobju pri Fenerbahčeju podpisal enoletno pogodbo s Phoenix Suns. V pretekli sezoni evrolige je na 39 tekmah v povprečju dosegal 16,7 točke ter 5,3 skoka. V finalu je dosegel 23 točk in statistični indeks 30.

