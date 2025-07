Nekdanji košarkar v ligi NBA Paul Pierce je v svojem podkastu "The Ticket and The Truth" podvomil o Dončićevi izgubi teže v poletnem obdobju in dejal, da to ne bo trajalo. Trdi, da Dončićev pomen telesne pripravljenosti pri njegovi izjemni igri ne igra vloge, in pravi, da bi morali Lakersi graditi okoli njega, ne pa pričakovati, da bo spremenil svoje telo.

Dogajanje v ligi NBA se v zadnjih dneh v celoti vrti okoli zares pestrega dogajanja na tržnici, veliko pozornosti je usmerjene tudi proti Los Angeles Lakers in Luki Dončiću, ki v poletnem obdobju še naprej krepi svoje telo, ob tem pa je izgubil tudi kar nekaj kilogramov, o čemer pričajo tudi zadnje fotografije Slovenca. Preobrazba Dončića pa vsekakor odmeva tudi čez lužo. O tem se je nazadnje razgovoril nekdanji košarkar Paul Pierce.

Luka Doncic looks even slimmer in an updated offseason photo!



Luka is following a strict diet & workout plan to be in the best shape of his career for the 2025-26 NBA season.



Watch out, league, ‘Slim Luka’ is coming ‼️ pic.twitter.com/zRhNTyILio — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 27, 2025

Ta je v svojem podkastu "The Ticket and The Truth" dejal, da je preobrazba Slovenca enaka vsaki po zadnjih koncih sezone in je "preveč napihnjena." Nekdanji član Boston Celtics je tudi prepričan, da Dončićevo vitkejše in bolj atletsko telo ne bo pomenilo velike spremembe skozi njegovo NBA-sezono. "Kaj pomeni, če je shujšal za pet ali sedem kilogramov in je videti bolj vitek? V povprečju bo dosegal 38 točk in osem asistenc na tekmo, to ničesar ne spremeni in ne pomeni, da bo boljši v obrambi, to ni to. Morda se bo le malce bolj potrudil pri obrambnih zadolžitvah in pri vračanju v obrambo," je dejal Pierce.

Paul Pierce Foto: Reuters

"Ampak tukaj je treba razumeti, da moraš za to, da nekaj dobiš, tudi nekaj prispevati. Vsak košarkar ima kakšno slabost, tudi Shaq ni mogel zadeti prostih metov. Tu je Luka, ki dosega po 38 točk na tekmo, in ravno okoli tega bi morali Lakers graditi svojo zasedbo in najti košarkarje, ki bodo ustrezali Luki," je dejal Pierce in nato še dodal: "Do decembra, ko ne bo več treningov zaradi urnika, bomo videli enakega Luko kot zadnjih pet let," je bil še neposreden prvak lige NBA iz leta 2008.

Pierce je nato še dodal, da Dončić ostaja eden redkih igralcev v ligi, ki lahko dominira brez najboljše atletske in fizične priprave, in da bi vodstvo Lakersov moralo nehati upati na popolno fizično preobrazbo ter namesto tega graditi na Dončićevih prednostih – zlasti v napadu.

Preberite še: