Insider mreže ESPN Shams Charania poroča, da je eden največjih zvezdnikov lige NBA izkoristil opcijo, da podaljša sodelovanje z Lakers. To mu bo v novi sezoni navrglo kar 52,6 milijona dolarjev, James pa bo hkrati pozorno spremljal tudi dogajanje na tržnici, saj si več kot očitno želi v svojo zbirko dodati še en šampionski prstan in si zato želi, da bo moštvo v novi sezoni tega tudi sposobno.

Generalni direktor Klutch Sports Rich Paul je televizijski mreži ESPN to tudi jasno objasnil: "LeBron si želi tekmovati za naslov prvaka. Ve, da Lakers gradijo za prihodnost. To razume, a mu je pomembna realna možnost, da spet osvoji vse. Zelo cenimo partnerstvo, ki ga imamo že osem let z Jeanie Buss in Robom Pelinko, Lakers pa so ključni del njegove kariere."

"Zavedamo se, kako težko je zmagovati zdaj, medtem ko gradiš za prihodnost. Želimo oceniti, kaj je najboljše za LeBrona na tej točki njegovega življenja in kariere. Želi, da vsak preostali del sezone nekaj pomeni. In pri Lakers to razumejo, ga podpirajo in mu želijo le najboljše," je še dodal Paul.

James se je sicer po poškodbi, ki jo je staknil v seriji z Minnesoto, v tem tednu vrnil tudi k treningom na košarkarskem terenu, kar daje vedeti, da so njegove težave zgolj še stvar preteklosti.

Finney-Smith zavrnil Jezernike

Dorian Finney-Smith, ki je imel na mizi prav tako opcijo igralce, vredno 15,4 milijona dolarjev, pa se je odločil, da jo zavrne. S ponedeljkom bo tako igralec, ki je z Dončićem najprej delil slačilnico pri Dallas Mavericks, nato pa še pri Lakers, postal prost igralec. Po poročanju Charanie se za njegove usluge zanima kar nekaj ekip, vseeno pa ni izključeno, da ga premami tudi tista, ki bi mu jo na mizo postavili dosedanji delodajalci.

