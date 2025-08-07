Besedo ima Luka Dončić #video

Luka Dončić je po vrnitvi v Slovenijo in v slovensko reprezentanco danes stopil pred slovenske predstavnike medijev. V petek bo že zaigral na pripravljalni tekmi proti Nemčiji.

"Počutim se dobro, še vedno imam nekaj jet-laga, a mislim, da dobro treniramo," je na začetku pred številčno zasedbo slovenskih medijev v konferenčni dvorani Stožice pred četrtkovim dopoldanskim treningom dejal slovenski kapetan Luka Dončić. 26-letni košarkar je v soboto v Los Angelesu podpisal novo triletno pogodbo z LA Lakers, potem pa hitro odpotoval v domovino, kjer se je v torek na veselje soigralcev, štaba in navijačev pridružil izbrani vrsti.

"Za mano sta dva treninga pet na pet in počutje je res odlično," je dejal Dončić, ki kljub temu, da je za njim zares burna sezona, glede reprezentančnega udejstvovanja ni dolgo razmišljal. "Imel sem nekaj pomislekov, a na koncu vsi vemo, da bom igral, če bom le zdrav. Še vsakič sem rekel, da če bom le imel priložnost, bom igral, tako da odločitev zame ni bila težka," je dejal Ljubljančan.

Luka Dončić se je v torek pridružil izbrani vrsti. Foto: Filip Barbalić

Prenovljena podoba Luka 2.0

Tako kot skozi celotno poletje se je tudi tokrat glavnina dogajanja vrtela okoli prenovljene podobe slovenskega superzvezdnika, ki je vse od konca klubske sezone z LA Lakers načrtno preoblikoval svoje telo in izgubil zajetno število kilogramov. "Vedno je bilo nekaj vprašanj glede moje telesne pripravljenosti, mislim, da sem bil kljub temu odličen košarkar že prej. Kaj me je gnalo? V bistvu smo naredili malce drugačen načrt, imel pa sem tudi nekaj več časa. Lansko leto je bilo res naporno, igral sem do junija, potem so takoj sledile kvalifikacije za olimpijske igre, tako da nisem imel pretirano veliko energije. Letos sem imel malce več časa in drugačen načrt," je dejal Dončić.

"Na začetku je bilo vse težko, potem pa vse postane stvar navade. Ni bilo lahko, a potem preprosto steče," je prepričan košarkarski as, ki še ne ve, kako bo nova atletska podoba vplivala na njegove predstave. "Ne vem, če bo zdaj kaj drugače, za mano sta šele dva treninga z ekipo in igro pet na pet. Prej nisem igral vse od zadnje tekme v ligi NBA, tako da bomo še videli. Košarka mi pomeni ogromno, ker mi je dala veliko v življenju in ne samo to, da jo lahko zdaj igram. Rad imam tudi druge športe, tako da prvih nekaj dni brez žoge je bilo težko, potem pa sem se kar hitro privadil," je dejal.

Luka Dončić bo zaigral že v torek proti Nemčiji. Foto: Filip Barbalić

O odpovedi Čančarja in Neba ...

Po burnem letu klubske sezone je zdaj povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto. Tako kot vse druge je tudi njega presenetila odpoved Vlatka Čančarja in Josha Neba. "Nikakor jima nisem zameril, kolikor jaz razumem, je klub tukaj pritisnil na zavoro. Na koncu je zanimivo, da klub, kot je LA Lakers, dovoli igranje, klub, kot je Milano, pa ne dovoli, tako da … raje se v to ne bi vmešaval, a to bi morala na koncu biti odločitev igralca. To je moje mnenje, a onadva tukaj res nista nič kriva," je prepričan Dončić, ki je ob tem zatrdil, da ima sam v reprezentanci proste roke. "Nimam smernic, klub mi daje proste roke in me maksimalno spodbujajo," pravi član Lakersov.

Ta verjame, da bo svojo vlogo zdaj dodobra izkoristil Alen Omić. "Za zdaj gre vse super. Opravil sem dva treninga, a atmosfera v ekipi je odlična, tudi Alen se je odlično prilagodil, tako da se veselim igranja z njim. Z Alenom še nisem igral, je nekoliko drugačen center, kot tisti, s katerimi sem igral do zdaj, se moram tudi jaz malo prilagoditi, a odlično opravlja svoj posel in mislim, da se bova super ujela," je prepričan Slovenec.

Foto: Filip Barbalić

Ob tem je izjemno zadovoljen tudi z doprinosom mlajših košarkarjev. "Super, zaenkrat nas je še res veliko, a mladi res pridno trenirajo. Gledal sem tudi njihovo svetovno prvenstvo do 19 let in res jim vsa čast za njihov dosežek. Zdaj starejši počasi gremo dol, pa prihajajo mladi (smeh, op. p.). Naš cilj je vedno medalja, nisem edini vodja v tej reprezentanci, tudi drugi imajo svojo besedo, ker če je vodja v ekipi samo eden, potem ne boš naredil nič. Na koncu koncev pa mora vsak vedeti svojo vlogo, saj le tako lahko temu sledi tudi uspeh."

V petek proti Nemčiji

Že v petek izbrano vrsto ob 20.15 v Stožicah čaka prvi pripravljalni preizkus proti Nemčiji. "Mislim, da to še ne bo nek veliki test, ker so prve pripravljalne tekme vedno specifične. Vemo pa, kakšna reprezentanca je Nemčija, to bo zelo težka tekma, so svetovni prvaki. Glede moje minutaže še ne vemo, odvisno bo kako se bo počutilo moje telo, zdaj res dolgo nisem treniral pet na pet. A počutim se res dobro. A največ stvari se naučiš iz tekem, tako da moramo videti, kje smo in kako stojimo. Kemija v moštvu pa je odlična. Po tekmah se res naučiš več sploh potem iz analiz, zato mi je všeč, da imamo veliko tekem, da vidimo, kje smo," je prepričan.

Dončić o kritikah na delo selektorja in KZS Dončić je bil na novinarski konferenci deležen tudi vprašanja o kritikah javnosti, ki padajo na selektorja Aleksandra Sekulića in vodstvo Košarkarske zveze Slovenije. "Jaz se v to ne skušam vmešavati, to so vprašanja za druge, jaz sem tu, da igram košarko. A kritike so vedno, sam sem tega navajen, tudi mojih kritikov je nešteto, tako da … to je del športa, brez tega ne gre. Sam vedno poskušam odigrati najbolje kar lahko, mi igralci se bomo osredotočili na delo na igrišču, drugo pa je naloga ostalih," je bil jasen Dončić.

