Februarska menjava Luke Dončića iz Dallas Mavericks k Los Angeles Lakers je tudi po nekaj mesecih še vedno vroča tematika. Poleg Dončića sta takrat Maverickse prečrtala tudi trener za fizično pripravo Anže Maček, ki je z Dončićem nemudoma odpotoval v Los Angeles, in tudi pomočnik Jasona Kidda Marko Milić, ki je prekinil svoje sodelovanje s klubom iz Teksasa.

Po dolgih mesecih je zdaj po molku in premoru, ki je sledil burnemu in nepričakovanemu koncu zgodbe iz Dallasa, tudi Milić za predstavnike sedme sile strnil svoje misli. "Čeprav je to služba, si na koncu še vedno čustven. Tri leta z Luko v Dallasu so bila zame zelo lepa, bili smo v velikem finalu, Luka je bil najboljši strelec lige, biti del njegovega trenerskega štaba skupaj z Anžetom Mačkom je bilo zame res privilegij in veselje. Po koncu takšnih zgodb človek potrebuje nekaj časa, a zdaj smo z glavo že drugje," je dejal Milić.

Marko Milić je trenutno na pripravah izbrane vrste. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Končal zgodbo z Dallasom

Medtem ko Maček že dlje časa z Dončićem sodeluje individualno, pa je Milić kot pomočnik trenerja sodeloval s franšizo Dallas Mavericks, s katero je prekinil pogodbo. Nekaj časa je zatem v zraku viselo tudi vprašanje, ali bo Milić svojo pot nadaljeval v Los Angelesu, a se to sodelovanje ni zgodilo. "Med sezono trenerji ne prestopajo, ker imajo vsi svoje štabe. Poleti niso pokazali interesa," je bil jasen nekdanji košarkar.

Kljub temu da nista več tesno povezana prek kluba, pa ju z Dončićem že dolgo časa veže veliko prijateljstvo. "Z Luko sva ves čas v stiku, vedno rad pride igrat za reprezentanco, tako da smo po vseh teh težkih sezonah lahko veseli, da imamo takega igralca. Meni je važno, da se Luka dobro počuti, ne glede na videz. Jaz nisem kot Američani, ki sledijo nekim svojim kriterijem. Ne glede na to, kaj se mu je očitalo, je bil Luka najboljši strelec lige, imel je res vrhunske sezone. Po domače povedano, oni težko dojamejo, da sta Luka in Jokić najboljša igralca na svetu, ker nista po njihovih atletskih normah, a mentalno, tehnično, taktično in z nasmeškom na obrazu dominirata ligo in ves čas se zato nekaj išče. Zagotovo bodo tudi zdaj, ko je videti kot maneken, našli nekaj drugega (smeh, op. p.)," se je pošalil Milić.

Kljub grenkemu koncu zgodbe v ZDA si za prihodnost pušča odprta vrata. "Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi v prihodnost, ker tudi prej nisem vedel, da se bom po toliko letih vrnil v ligo NBA na tak način in imel priložnost delati z Luko kot najboljšim ofenzivnim košarkarjem na svetu. Zdaj sem osredotočen na reprezentanco in mlade, kaj bo prinesla prihodnost, pa bomo videli," je dodal Milić.

Poseben doprinos mlajših

Ta je trenutno povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto, kjer je še posebej navdušen nad doprinosom mlajših košarkarjev. "Na začetku je ozračje vedno dobro, prisotnega je veliko navdušenja. Veliko je novih fantov, mlajši so res odlično igrali v mlajših selekcijah in si zaslužijo podporo tako nas kot medijev in navijačev. Na treningih res kažejo dobre predstave, če bi se to zgodilo še na prvenstvu, potem bi bil to res neverjeten dodatek k reprezentanci. Se pa zaradi primanjkljaja izkušenj lahko hitro vse podre, tako da tukaj apeliram, da smo malce navijaško pristranski, ker je to naša reprezentanca, in za te fante zagotavljam, da se bodo borili do konca. Sem pa zelo ponosen na to, kako trenirajo," je dejal Milić, ki je pohvalil ozračje v izbrani vrsti.

"V reprezentanci je vzdušje vedno odlično, čez leto se vsi porazgubimo po klubih in obveznostih. Vedno pridejo še novi obrazi, zdaj je kup novih, spoznavamo mlajše, tako da je poletje res tisto za pisanje srčne zgodbe. V klubu je bolj ali manj vse skupaj kot služba, včasih moraš kakšno stvar tudi pretrpeti, tu pa pridemo vsi s srcem. Tisti, ki nočejo, jih ni, preostali, ki pridejo, pa vedno ustvarijo dobro ozračje," je še dodal.

V Dallasu je bil del posebne zgodbe. Foto: Reuters

Nova stara vloga

Ob tem pa je spregovoril tudi o svoji novi vlogi, ki jo je sicer pred časom že opravljal. Tako se vrača v aktivno vlogo pri slovenskih mlajših reprezentancah, kjer bo sodeloval z Mirkom Jurjavčičem in skrbel za razvoj mladih talentov.

"To, da lahko delam z mlajšimi košarkarji, mi predstavlja velik privilegij, imamo noro generacijo, tudi dela se dobro, sam pa bi rad te izkušnje, ki sem jih pridobil v karieri, delil naprej. Mladi vse skupaj srkajo kot gobe in na ta način lahko fantom res pomagamo. Ko prideš do članskih vrst, je vse drugače, ker se začneš ukvarjati še z drugimi zadevami, agenti, zavarovanji … Pri mladih pa so zgodbe še veliko bolj srčne, res s ponosom zastopajo Slovenijo, srčno pojejo himno in črpajo informacije, kar mi je res v veselje," je še dodal Milić.

