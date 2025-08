Pred dvobojem s svetovnimi prvaki še finale DP 3x3

Stožice bodo v petek v znamenju košarke. Ob 20.15 se bosta v dvorani v prijateljski tekmi pomerili reprezentanci Slovenije z Luko Dončićem in Nemčije, ki je aktualna svetovna prvakinja, tekom dneva pa se bo na zunanjih igriščih odvijal finale državnega prvenstva v košarki 3x3.

Na zaključnem turnirju DP bodo prvič v zgodovini Slovenije okronani prvaki v kar sedmih kategorijah. V članski bo nastopilo najboljših dvanajst ekip, v preostalih šestih kategorijah (članice, fantje U21, fantje U18, dekleta U18, fantje U15, dekleta U15) pa po šest ekip.

Državnega prvenstva v košarki 3x3 se je letos udeležilo 39 ekip. Turnirji so potekali v Portorožu, na Vrhniki, Murski Soboti, Žireh in Rimskih toplicah.

Pred finalom je pri članih v vodstvu ekipa 3x3 Pomurje v postavi Leon Zver, Aljaž Sovič, Aljaž Škof in Niko Bačvić pred Cedevito Olimpijo (Jure Ličen, Matic Pristopnik, Milorad Sedlarević, Jakob Strel) in Nomagom (Mark Hudobivnik, Jakob Jesih, Matic Hudobivnik, Tim Vrbančič), pri članicah pa so v vodstvu SLO modre (Tina Tomšič, Nina Stavrov, Yeisy Alexandra Perez).