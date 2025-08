Za slovo od Chateaurouxa osmo mesto družinske naveze Maček

Družinska strelska naveza Jasmina in Boštjan Maček je na zadnji tekmi na letošnjem evropskem prvenstvu v malokalibrskem in velikokalibrskem orožju ter puški šibrenici v francoskem Chateaurouxu osvojila osmo mesto na mešani ekipni tekmi v trapu, potem ko je skupno zadela 143 letečih tarč.

Poleg sestre in brata iz Prekmurja sta na lanskem strelskem prizorišču olimpijskih iger v Parizu nastopila tudi Tea Topolovec in Matjaž Lepen. Druga slovenska strelska kombinacija je s 142 zadetki zasedla 11. mesto v konkurenci 33 parov.

Od izkušene slovenske naveze Maček je bila na današnji tekmi uspešnejša Jasmina, ki je zadela 72 od možnih 75 letečih tarč, njen starejši brat, ki je na celinskih prvenstvih osvojil eno zlato in tri bronasta odličja na posamičnih preizkušnjah, pa je v treh serijah zbral zadetek manj.

Od druge slovenske strelske kombinacije je Lepen zadel 73, Topolovec pa 69 glinastih golobov.

Tekmo za zlato odličje sta si izborila Fatima Galvez in in Alberto Fernandez iz Španije (147) ter Zuzana Rehak Štefečekova in Erik Varga s Slovaške (147), za bronasto pa Carole Cormenier in Antonin Desert iz Francije (145) ter Ellie Seward in Nathan Hales iz Velike Britanije (145).

Na posamičnih tekmah v trapu je za najboljši slovenski dosežek poskrbela Jasmina Maček, ki je zasedla 14. mesto, medtem ko je njena reprezentančna kolegica Topolovec tekmovanje končala na 45. mestu.

Med petimi slovenskimi tekmovalci se je najbolj izkazal koroški strelec Lepen z 21. mestom. Maček je tridnevno preizkušnjo v trapu končal na 43., Sandi Rolih na 55., Tomaž Blazinšek na 67., Žan Šfiligoj pa na 81. mestu.

Na letošnjem celinskem tekmovanju v osrednji Franciji je za najboljšo slovensko uvrstitev poskrbela Urška Kuharič, ki je v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov zasedla nehvaležno četrto mesto.