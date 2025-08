Jasmina Maček do najboljšega posamičnega izida v sezoni

Na strelskem evropskem prvenstvu v francoskem Chateaurouxu je med sedmimi slovenskimi strelkami in strelci v olimpijskem trapu najboljši izid na posamični tekmi dosegla Jasmina Maček. Petinštiridesetletna Prekmurka je v petih serijah zadela 116 letečih tarč, kar ji je prineslo 14. mesto.

Njena 23 let mlajša reprezentančna sotekmovalka Tea Topolovec je v petih serijah zadela 99 od 125 možnih glinastih golobov ter osvojila 45. mesto.

Med petimi slovenskimi tekmovalci se je najbolj izkazal koroški strelec Matjaž Lepen, 119 zadetkov pa mu je v konkurenci 88 tekmovalcev prineslo 21. mesto.

Nosilec štirih odličij z evropskih prvenstev Boštjan Maček je tridnevno preizkušnjo v trapu začel sijajno. Po dveh serijah je bil s 100-odstotnim izkupičkom povsem na vrhu, v naslednjih treh serijah pa se mu je zalomilo. Skupno je zadel 117 letečih tarč in osvojil 43. mesto.

Sandi Rolih (116) je letošnje celinsko tekmovanje končal na 55., Tomaž Blazinšek (112) na 67., Žan Šfiligoj (108) pa na 81. mestu.

Slovenska moška reprezentanca je na ekipni tekmi, v njej so sodelovali Lepen, Maček in Blazinšek, s 348 zadetki končala na 11. mestu. Zmagala je Italija (366) pred Hrvaško (360) in Turčijo (359).

V današnjih popoldanskih urah bosta še finalni tekmi v posamični konkurenci, v ponedeljek pa bo na sporedu mešana ekipna tekma. Slovenija bo imela dve kombinaciji, v prvi sta sestra in brat Maček, v drugi pa Topolovec - Lepen.

Na lanskem prizorišču olimpijskih iger v Parizu je bila danes na sporedu še tekma v standardni puški na 300 metrov, edini slovenski predstavnik Robert Markoja pa je tekmo s 580 krogi končal na 15. mestu. Zmagal je Romun Peter Sidi (590).

