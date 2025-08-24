V živo: Slovenke odlične tudi v drugem nizu!

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanco ob 11. uri igra drugo tekmo svetovnega prvenstva. Po petkovem debiju, na katerem so se pogumno zoperstavile Američankam in izgubile z 1:3, se zdaj merijo s Čehinjami. Te so za uvod nepričakovano izgubile proti Argentinkam. Rezultat lahko na Sportalu spremljate v živo. V prvem nizu so z delnim izidom 5:0 Slovenke povedle z 9:4, nasprotnice so nato zaigrale bolje in izenačile na 19:19. Čeprav so naredili osem neizsiljenih napak, so Slovenke vseeno dobile niz, s 25:22. Drugi niz je bil kopija prvega: vodstvo Slovenije z 12:5. Blestela je predvsem Lorena Lorber Fijok.

Foto: VolleyballWorld Slovenske odbojkarice so imele po petkovem krstu na svetovnem prvenstvu, na katerem so se v prvih treh nizih enakovredno kosale s favoriziranimi Američankami, v soboto tekmovanja prost dan. Izkoristile so ga za taktično pripravo na obračun s Čehinjami, ki so blestele v ligi narodov, na prvi tekmi prvenstva pa z 1:3 priznale premoč Argentinkam. "Smo mlada ekipa, ki ji ne zmanjka energije, sploh na pomembnih tekmah, kjer se moramo boriti do konca. Upamo, da bo to dovolj, da rezultat obrnemo v svojo korist," je pred drugo tekmo na prvenstvu dejala sprejemalka Lorena Lorber Fijok.

