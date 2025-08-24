Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Nedelja,
24. 8. 2025,
11.44

Osveženo pred

7 minut

Alessandro Orefice odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025

Nedelja, 24. 8. 2025, 11.44

7 minut

Svetovno odbojkarsko prvenstvo za ženske, Tajska, 3. dan

V živo: Slovenke odlične tudi v drugem nizu!

Slovenske odbojkarice ob 11. uri čaka pomembna tekma s Čehinjami.

Slovenske odbojkarice ob 11. uri čaka pomembna tekma s Čehinjami.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanco ob 11. uri igra drugo tekmo svetovnega prvenstva. Po petkovem debiju, na katerem so se pogumno zoperstavile Američankam in izgubile z 1:3, se zdaj merijo s Čehinjami. Te so za uvod nepričakovano izgubile proti Argentinkam. Rezultat lahko na Sportalu spremljate v živo. V prvem nizu so z delnim izidom 5:0 Slovenke povedle z 9:4, nasprotnice so nato zaigrale bolje in izenačile na 19:19. Čeprav so naredili osem neizsiljenih napak, so Slovenke vseeno dobile niz, s 25:22. Drugi niz je bil kopija prvega: vodstvo Slovenije z 12:5. Blestela je predvsem Lorena Lorber Fijok.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : ZDA
Sportal Selektor Slovenk po zgodovinski tekmi izpostavil, na kaj je najbolj ponosen #video

Svetovno prvenstvo, 3. dan:

Nedelja, 24. avgust:

srbska odbojkarska reprezentanca
Sportal Branilke naslova zanesljive

SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld Slovenske odbojkarice so imele po petkovem krstu na svetovnem prvenstvu, na katerem so se v prvih treh nizih enakovredno kosale s favoriziranimi Američankami, v soboto tekmovanja prost dan. Izkoristile so ga za taktično pripravo na obračun s Čehinjami, ki so blestele v ligi narodov, na prvi tekmi prvenstva pa z 1:3 priznale premoč Argentinkam. "Smo mlada ekipa, ki ji ne zmanjka energije, sploh na pomembnih tekmah, kjer se moramo boriti do konca. Upamo, da bo to dovolj, da rezultat obrnemo v svojo korist," je pred drugo tekmo na prvenstvu dejala sprejemalka Lorena Lorber Fijok.

Svetovno prvenstvo, 3. dan:

Nedelja, 24. avgust:

Lestvice:

Preberite še:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : ZDA
Sportal Slovenke na svetovnem prvenstvu debitirale s porazom proti ZDA
Alessandro Orefice odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025
