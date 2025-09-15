11 slovenskih občin, lokalne skupnosti in ena zgodba o povezovanju

Slovenske železnice so v letošnjem letu spisale prav posebno zgodbo. Vseslovensko gibanje Sejemo sončno prihodnost je povezalo več občin, številne lokalne skupnosti in piše eno samo zgodbo – zgodbo o povezovanju in trajnosti. Je pokazatelj, da lahko prihodnost resnično sejemo skupaj – z naravo in drug z drugim. Projekt je del širših prizadevanj Slovenskih železnic za bolj zeleno prihodnost, v kateri trajnostna mobilnost in logistika pomenita odgovornost do okolja in povezovanje s prostorom, skozi katerega vozimo. Akcija je dokaz, da smo najboljši in najuspešnejši, ko sodelujemo, si pomagamo, ko sledimo istim ciljem. Oglejte si videoposnetek!

Projekt se je začel na Svetovni dan čebel, 20. maja, v Grosupljem in Ivančni Gorici, nato pa se je razširil širom po Sloveniji v Ormož, Dol pri Ljubljani, Šmartno ob Paki, Velenje, Ljubljano, Medvode, Bohinj, Celje in Laško.

Pri tem so sodelovale lokalne skupnosti, vrtci, šole, čebelarska in turistična društva ter številni prebivalci. Posebno vlogo so imeli otroci, ki so s pesmijo, plesom in svojimi rokami sejali sončno prihodnost.

Poleti se je ob železniških tirih razcvetelo na tisoče sončnic

Poleti so semena vzklila in ob železniških tirih se je razcvetelo na tisoče sončnic. Rumeni cvetovi so spremljali potnike na vlakih, obogatili pokrajino z živimi barvami ter nudili dragocen vir hrane čebelam in drugim opraševalcem, ki imajo v poznem poletju manj virov paše.

Sončnice pa v projektu nosijo še globlji pomen: s svojo medovitostjo prispevajo k biotski raznovrstnosti, z usmerjenostjo k soncu simbolizirajo prihodnost in optimizem, s koreninami v skupni zemlji pa ponazarjajo sodelovanje. Zasajene površine ob progah so živ opomnik, da se trajnost začne s konkretnimi dejanji – tako na nacionalni ravni kot v vsakem kraju posebej.

Moč in barvitost sončnic pozdravljata tudi Evropski teden mobilnosti v sredini septembra, kot živi simbol naše skupne poti v bolj zeleno prihodnost.

Kaj so povedali župani občin, kjer smo sejali sončno prihodnost?

Grosuplje

V Grosuplju se je projekt Sejemo sončno prihodnost pred dvema letoma pravzaprav začel. Prav tu je nastala pobuda, ki se je razširila v vseslovensko gibanje. Župan dr. Peter Verlič je poudaril, da jih veseli, da se je zgodba začela prav pri njih in jih danes povezuje z mnogimi drugimi občinami. Izrazil je hvaležnost, da lahko občina sodeluje pri projektu, ki spodbuja sodelovanje, skrb za okolje in opraševalce, ter poudarja pomen železnice kot trajnostne prometne povezave.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica se je projektu letos pridružila prvič. Župan Dušan Strnad je ob poudaril, da se tudi v njihovi občini zavedajo pomena železnice kot povezovalne poti ter pomena skrbi za opraševalce. Skupaj s Slovenskimi železnicami so posadili prve sončnice in izrazili upanje, da bodo te zrasle v dolgoročno sodelovanje.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Ormož

V Ormožu so projekt podprli kot dejanje s simbolnim in konkretnim pomenom. Župan Daniel Vrbnjak je povedal, da jih je projekt Sejemo sončno prihodnost opomnil, da je prav vsak cvet lahko korak k trajnostni družbi. Dodal je, da se v Ormožu zavedajo pomena povezovanja, tudi prek železnice, zato so s ponosom sodelovali v tej zgodbi.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Dol pri Ljubljani

V Dolu pri Ljubljani so v projektu prepoznali simbolno vrednost povezovanja preteklosti in prihodnosti. Podžupanja mag. Nika Rovšek je povedala, da je bil vlak pred 150 leti prvo okno v svet. Dodala je: "Zdaj ga bodo za nekaj časa ob poti krasile sončnice, ki bodo razveselile čebele in potnike ter nas spominjale, da prihodnost sejemo skupaj."

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Šmartno ob Paki

Tudi v Šmartnem ob Paki so z veseljem sodelovali pri projektu, ki povezuje skrb za naravo s trajnostno mobilnostjo. Župan Janko Kopušar je ob tem dejal: "Sončnice bodo polepšale okolico železnice in razveselile opraševalce. V Šmartnem ob Paki smo ves čas zavezani sodelovanju s Slovenskimi železnicami in si skupaj prizadevamo za varno, dostopno in trajnostno okolje."

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Velenje

Podžupanja Velenja, Aleksandra Vasiljević je ob zasaditvi sončnic povedala, da so sončnice simbol sonca, svetlobe in povezanosti. Njihove barve so, kot je poudarila, v barvah velenjske zastave, zato se jim je zdelo naravno, da so jih posejali skupaj z otroki in Slovenskimi železnicami. Dodala je, da naj ta zasaditev ostane opomnik, da je prihodnost lahko zelena in povezana.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Ljubljana

V glavnem mestu Slovenije so projekt povezali z obstoječimi trajnostnimi pobudami. Maruška Markovčič z Oddelka za varstvo okolja je dejala, da z veseljem sodelujejo v projektu, ki je sovpadal z desetletnico Čebelje poti v Ljubljani. Skupaj z železnicami so, kot je povedala, sejali trajnost in ozaveščali o pomenu opraševalcev v urbanem okolju.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Medvode

Tudi v Medvodah so z odprtostjo sprejeli projekt Sejemo sončno prihodnost. Podžupan Medvod je posebej izpostavil, da kot čebelar ve, kako pomembne so medovite rastline za naravno ravnovesje. Zahvalil se je Slovenskim železnicam, da so pripeljale projekt tudi v Medvode.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Bohinj

V Bohinju so projekt sprejeli kot logično nadaljevanje njihove trajnostne vizije. Župan Jože Sodja je dejal, da železnica zanje nikoli ni bila samo infrastruktura, temveč vez z regijo in svetom. Izrazil je željo, da bi čim več obiskovalcev Bohinja prihajalo trajnostno, tudi z vlakom, zato so se pobudi, ki poudarja povezanost in skrb za naravo, z veseljem pridružili.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Celje

V Celju so zasaditev sončnic vključili v širša prizadevanja za trajnostni razvoj mesta. Podžupan Simon Jevšinek je povedal, da so se z veseljem odzvali pobudi sejanja sončnic, saj sovpada z njihovimi prizadevanji za zeleno in trajnostno mesto. Ob tem je dodal, da je pred njimi velik projekt Celjskega potniškega centra, kjer bodo Slovenske železnice pomemben partner.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Laško

V Laškem so se projektu pridružili z zgodovinskim zavedanjem pomena železnice in povezovanjem tradicije z zeleno prihodnostjo. Župan Marko Šantej je povedal: "Železnica je v zgodovini Laškega igrala ključno vlogo. Ob njeni gradnji so bili odkriti tudi termalni vrelci. Z veseljem smo se pridružili projektu sejanja sončnic, saj nas povezuje s tradicijo in prihodnostjo, še posebej letos, ko praznujemo 200 let pivovarstva in pripravljamo festival Pivo in cvetje, katerega partner so tudi Slovenske železnice. Če je Laško čebelam prijazna občina, je tudi kraj piva in cvetja – in sončnice to lepo povezujejo."

Fotogalerija 1 / 2 / 2