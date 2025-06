Sončnice ob progah tudi v Bohinju, Celju in Laškem

Pobuda Sejemo sončno prihodnost povezuje Slovenske železnice in enajst slovenskih občin v skupnem cilju – ozeleniti železniške proge s sajenjem sončnic kot simbolom upanja, trajnosti in skupnosti. Kot zadnje tri med sodelujočimi občinami so sončnice zasadili še v Bohinju, Celju in Laškem. Projekt s tem še dodatno potrjuje, da lokalna okolja znajo in zmorejo stopiti skupaj v imenu narave, čebel, ljudi – in prihodnosti.

Sončnice v Bohinju: simbol narave, sodelovanja in prihodnosti železnice

Pobuda Sejemo sončno prihodnost, ki povezuje Slovenske železnice in enajst slovenskih občin, se je razcvetela tudi v Bohinju. Ob železniški progi so posadili sončnice – simbol upanja, trajnosti in skupnosti. S tem dejanjem so v Bohinju ponovno potrdili, da narava in železnica nista nasprotnika, temveč zaveznika prihodnosti.

Foto: Slovenske železnice

Jože Sodja, župan Bohinja: Vlak kot pot v trajnostno prihodnost

"Priključili smo se tej pobudi z več razlogi, a glavna sta sodelovanje ter spodbujanje ljudi in turistov k uporabi vlaka in javnega prevoza za prihod v Bohinj," pravi župan Jože Sodja. Poudarja, da je sončnica več kot le rastlina: "Je simbol, ki nas povezuje in opominja, da moramo naravo ohraniti takšno, kot je."

Sodja izpostavlja strateški pomen bohinjske železnice: "Bohinjska proga ima več kot stoletno zgodovino – povezovala je Primorsko in Gorenjsko, danes pa pomeni povezavo s svetom. V prihodnosti si želimo še več voženj po tej progi in večji delež prometa, preusmerjen na železnico."

Občina si prizadeva, da bi po progi pogosteje vozile nove kompozicije in da bi več prometa preusmerili z avtomobilov na železnico. Pomemben del načrta je tudi vključevanje kolesarjev: "Spodbuditi jih želimo, da pridejo z vlakom in nato uporabljajo naše kolesarske poti. Verjamem, da ima bohinjska železnica še veliko prihodnost," pove župan Bohinja in doda povabilo: "Iskreno vabim vse, da se z vlakom pripeljejo v Bohinj, obiščejo nas in si ogledajo naše sončnice ob progi. Naj bo to prijeten, trajnosten in navdihujoč izlet – za vse, ki jim je mar za naravo in prihodnost."

Foto: Slovenske železnice

Klemen Langus, Turizem Bohinj: Sončnice kot usmerjevalnik trajnostnega turizma

Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, poudarja zgodovinsko vlogo železnice: "Železnica je pred več kot 150 leti v regijo prinesla turizem. Brez nje Bohinj verjetno danes ne bi bil tako prepoznavna destinacija." Dodaja, da ne gre le za Bohinj: "Govorimo tudi o Bledu, Jesenicah, Julijskih Alpah, Vipavski dolini, Novi Gorici. Bohinjska proga je bila ključna povezava Srednje Evrope s Trstom."

Vizijo prihodnosti Langus vidi v sončnicah kot simbolu smeri: "Morda bodo prav sončnice simbol tiste poti, ki vodi v prihodnost," pove sogovornik. Zadnje desetletje je bilo sodelovanje med občino in Slovenskimi železnicami zgledno: "Deluje tudi konzorcij za Bohinjsko progo, ki povezuje 14 občin. To je dokaz, da se lokalne skupnosti zavedajo potenciala železnice – še posebej v povezavi s turizmom."

Za Bohinj, ki ga letno obišče več kot 350 tisoč gostov, je ključna razbremenitev z avtomobilskim prometom: "Če vsaj en odstotek tega turizma – zlasti dnevnih obiskovalcev – prepričamo, da pride z vlakom ali avtobusom, bomo že veliko naredili. Tako bo življenje domačinov kakovostnejše, izkušnja turistov pa prijetnejša."

Langus dodaja, da obisk Bohinja z vlakom ni le praktičen, temveč tudi čustven: "Najlepši način za obisk Bohinja je vožnja z vlakom po Bohinjski progi. Vsak letni čas ima svoj čar – poleti, jeseni, pozimi in spomladi, ko vse znova zacveti. Ko se vračam domov po tej progi, znova doživljam njeno lepoto. Ne smemo pozabiti – Bohinjska proga je pravi biser, tudi za spoznavanje narave Julijskih Alp."

Foto: Slovenske železnice

Celje v sončnem cvetju: sončnice kot odsev zelene vizije mesta

Tudi Celje se je pridružilo vseslovenskemu projektu Sejemo sončno prihodnost. Zasaditev sončnic ob železniški progi v Celju je več kot le estetski prispevek – je simbol skupne zavezanosti k trajnostnemu razvoju in skrbi za okolje.

Simon Jevšinek, podžupan Celja: Z roko v roki z naravo in ljudmi

"Slovenske železnice so na Mestno občino Celje naslovile to sončno pobudo, ki smo jo z veseljem sprejeli," pojasnjuje podžupan Simon Jevšinek. "Akcija namreč sovpada z našimi prizadevanji za še bolj zeleno, prijazno in trajnostno prihodnost. Vse to so vrednote, ki jih v Celju aktivno podpiramo in uresničujemo."

Foto: Slovenske železnice

Sodelovanje med Celjem in Slovenskimi železnicami ima dolgo in uspešno zgodovino: "Skupaj smo pomemben partner pri razvoju infrastrukture in mobilnosti. Vse kaže, da bo to sodelovanje v prihodnje še bolj prepleteno – vse v smer bolj zdravega in čistejšega okolja."

Celje kot zgled trajnostne mobilnosti

Mestna občina Celje trajnostni mobilnosti posveča posebno pozornost: "Razvijamo različne oblike mobilnosti, ki podpirajo zdrav življenjski slog: imamo razvejan sistem brezplačnega mestnega avtobusa Celje Bus, ki pokriva skoraj vse mestne četrti in krajevne skupnosti. Poleg tega smo razvili gosto mrežo kolesarskih poti – tako znotraj občine kot v povezavi s sosednjimi občinami."

Ti ukrepi so del širše vizije, da Celje ostane mesto z zelenim značajem, prilagojeno ljudem in naravi. In prav sončnice ob progi so del te podobe – hkrati lepota in sporočilo.

Foto: Slovenske železnice

Osebna izkušnja – in povabilo obiskovalcem

Jevšinek poudarja tudi osebni odnos do železnice: "V srednji šoli in med študijem je bil vlak moj zvesti spremljevalec. Danes ga uporabljam manj, saj se po mestu večinoma premikam s kolesom. A za daljše poti, na primer v Ljubljano, še prevečkrat posežem po avtomobilu. Vsi skupaj bomo morali narediti miselni preskok in znova začeti uporabljati vlak kot vsakodnevno prevozno sredstvo – za premike med mesti, od točke A do točke B."

Vse vabi, da konec poletja oziroma v začetku septembra obiščete Celje, ko bodo sončnice v polnem razcvetu. "A ne pridite le zaradi sončnic – pridite tudi zaradi prelepega mesta, ki je v vseh letnih časih čarobno prijazno in vas z odprtimi rokami vabi, da ga doživite."

Foto: Slovenske železnice

Laško med sončnicami: tradicija, čebele in trajnost z roko v roki

Laško, kraj s stoletno tradicijo in močno naravno identiteto, je s sodelovanjem pri projektu še enkrat dokazalo, da zna misliti trajnostno – in delovati povezovalno.

Marko Šantej, župan Laškega: Zgodovina železnice in pogled v prihodnost

"Izjemno vesel in ponosen sem, da smo med občinami, ki sodelujejo v tej sončni pobudi," poudarja župan Marko Šantej. "Z železnico nas v Laškem povezuje dolgoletna zgodovina in močno partnerstvo – sodelujemo pri dogodkih, kot je Pivo in cvetje, pa tudi v vsakdanjem življenju naših občanov."

Foto: Slovenske železnice

Župan izpostavlja, da brez železnice ni sodobnega Laškega: "Tudi naše šole in šolarji redno uporabljajo vlake. Zato je bilo naravno, da smo se priključili tudi temu okoljsko ozaveščenemu projektu. Današnja zasaditev gredice s sončnicami je še en dokaz, da znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno."

Sončnice, čebele in dediščina kraja

Za Laško imajo sončnice večpomenski simbolni naboj: "So simbol pozitivizma, svetlobe in sonca – in kot medovite rastline imajo poseben pomen za okolje. Laško je občina, prijazna čebelam. Smo tudi kraj, ki povezuje naravo in tradicijo – znani smo po pivu in cvetju in prav sončnice lepo nadaljujejo to zgodbo."

Tudi v preostanku leta bo Laško ostalo v znamenju trajnosti: "Septembra se tradicionalno pridružimo Evropskemu tednu mobilnosti. Letos bodo sodelovali tudi naš vrtec in obe osnovni šoli, zato sem prepričan, da bodo sončnice takrat že lepo zacvetele."

Vse vabi, da jih obiščete – peš, s kolesom ali pa z vlakom. "Vrata Laškega so vam vedno odprta. Pridite, začutite utrip našega kraja in si oglejte sončnice, ki simbolizirajo našo skupno prihodnost."

Foto: Slovenske železnice