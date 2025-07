Zaradi izvedbe betoniranja v sklopu nadgradnje osrednje železniške postaje v Ljubljani danes med 4. in 17. uro velja popolna zapora severne strani podhoda na postaji, kar z drugimi besedami pomeni, da je dostop z Vilharjeve ceste do peronov onemogočen. V tem času lahko potniki do peronov dostopajo le z juga, torej z Masarykove ceste in Trga OF.