Iztiril se je vlak: nastala materialna škoda v višini več kot sto tisoč evrov

V bližini železniške postaje Most na Soči se je v ponedeljek popoldne zgodila železniška nesreča. Avtovlak je bil zaradi napake kretničarja preusmerjen na napačno progo, nastala je materialna škoda v višini več kot sto tisoč evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so bili o železniški nesreči pri železniški postaji Most na Soči obveščeni v ponedeljek ob 15.29. Lokomotiva s kompozicijo je vozila iz smeri Mosta na Soči proti Novi Gorici, nesreča pa se je zgodila zaradi napake pri spremembi kretnice, zaradi česar je bil vlak preusmerjen na napačno progo.

Vlaki bodo vozili z zmanjšano zmogljivostjo

Slovenske železnice so ob tem objavile, da bo zaradi nujnega popravila vagonov po izrednem dogodku avtovlak na relaciji Bohinjska Bistrica–Most na Soči–Nova Gorica in obratno vozil z zmanjšano zmogljivostjo (dva vagona za prevoz avtomobilov in en vagon za prevoz potnikov in koles).

"Zaradi občasnega velikega povpraševanja po prevozu z avtovlakom ter omejenega števila vagonov in zmogljivosti proge žal zmeraj ne moremo sprejeti vseh vozil. Svetujemo, da se na termin odhoda avtovlaka zglasite čim prej, saj se mesta zapolnijo po vrstnem redu prihoda," so še zapisali pri železnicah, kjer prosijo za razumevanje.

V zadnjih dneh že dve podobni nesreči

V zadnjih dneh sta se sicer zgodili že dve podobni nesreči. Zadnja prejšnji petek, ko se je na železniški postaji v Črnotičah iztirila lokomotiva tovornega vlaka.

Na Slovenskih železnicah so glede te nesreče pojasnili, da so se pri vlaku, težkem več kot dva tisoč ton, ki je vozil z dvema lokomotivama spredaj in eno, ki je potiskala zadaj, iztirile prve tri osi prve lokomotive. Hitrost je bila na tem delu proge zaradi izvedene začasne sanacije po prvem iztirjenju omejena na 20 kilometrov na uro, kar je najverjetneje še pripomoglo k nastanku tega izrednega dogodka. Škode na progi je bilo za približno 40 tisoč evrov, progo so po sanaciji ponovno odprli v soboto.