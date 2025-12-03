Ameriška in ruska stran na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini v torek nista dosegli preboja. Svetovalec Kremlja Jurij Ušakov jih je sicer opisal kot konstruktivne, a kompromisa po njegovih besedah ni, med drugim tudi glede ozemlja v Ukrajini. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je dejal, da so vendarle dosegli določen napredek.

Na pogovorih ameriške in ruske strani v Kremlju so se v torek med drugim sešli ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in zet predsednika ZDA Jared Kushner ter ruski predsednik Vladimir Putin.

Pogovarjali so se pet ur, a brez kompromisa

V Kremlju so pogovore sicer označili za produktivne, a dodali, da je pred njimi še veliko dela. Svetovalec Kremlja Jurij Ušakov je po peturnih pogovorih v torek zvečer dejal, da strani nista dosegli dogovora glede ključnega vprašanja, ozemlja v Ukrajini.

"Za zdaj še nismo našli kompromisa, vendar se lahko pogovorimo o nekaterih ameriških rešitvah," je v odgovoru na novinarsko vprašanje glede okupiranih ukrajinskih ozemelj v Ukrajini dejal Ušakov.

"O nekaterih točkah se nam je uspelo dogovoriti (...), druge so bile deležne kritik, a glavno je, da je potekal konstruktiven pogovor in da sta strani izrazili pripravljenost nadaljevati prizadevanja," je dejal. Kot je pojasnil, glede ozemelj, ki jih je Rusija zasedla v Ukrajini in predstavljajo približno 19 odstotkov države, "še ni bila izbrana nobena kompromisna rešitev", čeprav "se lahko razpravlja o nekaterih ameriških predlogih".

Rubio: Mislim, da smo nekoliko napredovali

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je medtem v pogovoru za televizijo Fox News poročal o določenem napredku. "Poskusili smo – in mislim, da smo pri tem nekoliko napredovali – ugotoviti, kaj bi lahko Ukrajinci sprejeli, da bi obenem prejeli varnostna zagotovila za prihodnost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Rubio.

Dodal je, da ZDA upajo na kompromis, ki bi Ukrajini omogočil ne le obnovo gospodarstva, temveč uspešen razvoj države.

Srečanje ameriške in ruske delegacije je potekalo v času, ko so prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini dobila nov zagon. ZDA so novembra predstavile mirovni načrt, ki je v prvi različici vseboval 28 točk in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja.

Putin: Ne želimo si vojne z Evropo, a smo nanjo pripravljeni

ZDA so nato načrt v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo predelale, toda več točk še vedno ostaja spornih. Evropske zaveznice Ukrajine se med drugim bojijo, da bo Kijevu vsiljen nepravičen mirovni dogovor in da bo Rusija dosegla priznanje nekaterih zasedenih ozemelj v Ukrajini kot ruskih.

Putin je še pred srečanjem v Moskvi obtožil Evropo, da nima miroljubne agende in da se je sama izločila iz pogovorov o Ukrajini, zdaj pa želi sabotirati prizadevanja za mir z zahtevami, ki so za Rusijo nesprejemljive. Prav tako je dejal, da si Rusija ne želi vojne z Evropo, a da je nanjo pripravljena.