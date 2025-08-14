Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
K. M.

Četrtek,
14. 8. 2025,
13.21

Hitrost vlak Slovenske železnice

Četrtek, 14. 8. 2025, 13.21

1 ura, 18 minut

Izredno obvestilo Slovenskih železnic: vlaki bodo vozili počasneje

Avtor:
K. M.

Vlak Ljubljana Zagreb | Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa je v skupini Slovenske železnice vedno na prvem mestu, so navedli. | Foto Ana Kovač

Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa je v skupini Slovenske železnice vedno na prvem mestu, so navedli.

Foto: Ana Kovač

Od 14. do 16. avgusta bodo vlaki Slovenskih železnic zaradi visokih temperatur vozili počasneje, so sporočili na omrežju X.

"Omejitev hitrosti in zamude vlakov na celotnem železniškem omrežju od 14. do 16. 8. Zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti je upravljavec vpeljal preventivne omejitve hitrosti. Omejitve bodo veljale od 14. do 16. 8. od 13.00 do 18.00," so navedli v sporočilu. 

Vlaki bodo na posameznih progah vozili z naslednjimi hitrostmi: 

- Dobova–Breg 60 kilometrov na uro,

- Breg–Zidani Most 50 kilometrov na uro,

- Zidani Most–Sava 60 kilometrov na uro,

- Logatec–Sežana 60 kilometrov na uro,

- Divača–Koper 60 kilometrov na uro, 

- Sežana–Jesenice 60 kilometrov na uro.

Največja dovoljena hitrost na preostalih progah bo do sto kilometrov na uro.

Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa je v skupini Slovenske železnice vedno na prvem mestu, so dodali na železnicah, potnikom pa se zahvalili za potrpežljivost in razumevanje.

Hitrost vlak Slovenske železnice
