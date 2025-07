Izredno stanje: vlaki v Sloveniji bodo vozili počasneje

Iz Slovenskih železnic so sporočili, da bodo do 20. ure veljale omejitve hitrosti na železniškem omrežju. Razlog so visoke temperature.

Zaradi visokih temperatur in posledično zaradi zagotavljanja varnosti je upravljavec železniškega omrežja vpeljal omejitve hitrosti, ki bodo veljale na območju vse Slovenije, so še sporočili potnikom.

V potniškem prometu bodo zato nastajale zamude po vsej državi.

Informacije glede zamud in stanja prevozov so dostopne na 080 81 11, na spletni strani www.slo-zeleznice.si in pri osebju na prodajnih mestih in na vlakih.