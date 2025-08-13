Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. Š.

Sreda,
13. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
bolezen znanost Nature Alzheimerjeva bolezen

Sreda, 13. 8. 2025, 4.00

6 ur, 2 minuti

Novo upanje za bolnike z Alzheimerjevo boleznijo?

Avtor:
M. Š.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Možgani, Alzheimerjeva bolezen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Znanstveniki ameriške univerze Harvard so odkrili potencialno zdravilo za bolnike z Alzheimerjevo boleznijo, ki bi določenim prizadetim ne le upočasnilo napredovanje bolezni, ampak celo povrnilo spomine in določene možganske funkcije, poroča revija Nature. Odkrili so, da k razvoju bolezni prispeva pomanjkanje litijia v možganih, kar pa bi bilo mogoče reševati že s prehranskimi dopolnili.

To so pokazale preiskave na miših, zdaj pa naj bi se znanstveniki obrnili tudi na preizkuse terapije na ljudeh. Upajo, da bodo poskusi uspešni in da bodo lahko čim prej zagnali množično proizvodnjo zdravila.

Litij ima pomembno vlogo pri ohranjanju kognitivnih sposobnosti

Začetne molekularne spremembe pri Alzheimerjevi bolezni so slabo raziskane oz. jih znanstveniki še ne razumejo povsem. Zdaj so odkrili, da ima veliko vlogo pri ohranjanju kognitivnih sposobnosti med staranjem predvsem endogeni litij (Li), ki se v možganih dinamično uravnava.

demenca starejši
Novice Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni v znamenju destigmatizacije bolezni

Od vseh elementov, ki so jih analizirali, so edino pri litiju ugotovili, da ga je bilo občutno manj v možganih preiskovanih primerkov z blagimi kognitivnimi motnjami, kar je običajno uvod v razvoj Alzheimerjeve bolezni. Biološka razpoložljivost litija pa se je nato še dodatno zmanjšala pri primerkih z razvito Alzheimerjevo boleznijo, ker se je vezal na amiloidne beljakovine.

Zmanjšanje litija v prehrani vodilo v razvoj bolezni

Raziskovalci so mišim v poskusu načrtno znižali raven litija v prehrani, tako tistim, ki so bile zdrave ("divje"), kot pri tistih, ki so bile "v modelu Alzheimerjeve bolezni". Raziskave so pokazale, da je zmanjšanje endogenega litija v možganih za polovico povzročilo močno nalaganje beta amiloidov in kopičenje fosforiliranega tau proteina. To je sprožilo vnetje možganskih mikroglij, izgubo sinaps, aksonov in mielina ter pospešeno kognitivno nazadovanje.

Ugotovili so, da so ti učinki delno posledica aktivacije encima GSK3β. Analiza posameznih možganskih celic je pokazala, da pomanjkanje litija sproži spremembe v izražanju genov v več tipih celic, podobne tistim pri Alzheimerjevi bolezni.

demenca starejši
Novice Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni izpostavili porast obolenj z demenco

Litijeva sol obrnila potek bolezni

Nato so mišim začeli dajati litijev orotat – obliko litijeve soli, ki se manj veže na amiloidne beljakovine. Odkrili so, da tovrstna terapija preprečuje nastanek patoloških sprememb in izgubo spomina. Učinek so opazili tako pri miših, ki so bile v modelu Alzheimerjeve bolezni, kot pri starejših divjih miših.

Ugotovitve te raziskave, objavljene v reviji Nature, tako kažejo na neposredno povezavo med endogenim litijem v možganih in fiziološkimi spremembami. Motnje v ravnovesju naravnega litija v možganih so tako lahko eden prvih dogodkov pri razvoju Alzheimerjeve bolezni. Obetavna pot za preprečevanje tovrstnih procesov pa se kaže v uporabi litijevih soli, ki se izogibajo vezavi na beta amiloid, menijo ameriški znanstveniki.

Več o raziskavi si lahko preberete TUKAJ.

Mike Wood, LeapFrog
Novice Mož, ki je pomagal milijonom otrok, po diagnozi Alzheimerjeve bolezni umrl v Švici
demenca starejši
Novice Ema zavrnila zdravilo za upočasnitev Alzheimerjeve bolezni
bolezen znanost Nature Alzheimerjeva bolezen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.