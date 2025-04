V Švici, kjer je zdravniška pomoč ljudem pri prostovoljnem končanju lastnega življenja že desetletja zakonita, se je za takšno smrt odločil ameriški podjetnik in ustanovitelj tehnološko-izobraževalnega podjetja LeapFrog Mike Wood, je poročal ameriški medij The New York Times. To je storil po tem, ko so mu diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, po lastnih besedah pa je želel umreti, preden bi bolezen preveč napredovala. Pri tem naj bi imel tudi popolno podporo svoje družine.

V podjetju LeapFrog so ob novici, da je umrl njihov ustanovitelj, na družbenem omrežju Instagram zapisali:

"Užaloščeni smo zaradi izgube svojega ustanovitelja Mika Wooda. Bil je inovativni vodja, čigar strast je bila venomer iskati nove načine, kako otrokom pomagati, da bi izvedeli nove zanimive stvari. Svojo strast je pretvoril v podjetje, ki je milijonom otrok pomagalo, da so se naučili brati. Delati z Mikom je bilo izredno in počaščeni smo, da bomo nadaljevali delo, ki ga je začel sam. Njegovi družini, prijateljem, sodelavcem in vsem, ki se jih je dotaknila njegova zapuščina, izrekamo globoko sožalje."

Alzheimerjeva bolezen trenutno ni ozdravljiva. Obstajajo zdravila, ki lahko začasno ublažijo simptome in nekoliko upočasnijo napredovanje bolezni, vendar ne zaustavijo njenega razvoja. Raziskave novih terapij sicer potekajo, a zdravila, ki bi bolezen popolnoma ozdravilo, še ni. Foto: Shutterstock

Idejo za podjetje je dobil, ker je imel sin težave s prepoznavanjem črk

Mike Wood je podjetje LeapFrog, ki je razvijalo in prodajalo elektronske naprave, ki so otrokom pomagale pri razvijanju osnovnih kognitivnih sposobnosti in učenju branja, s partnerjem Robertom Lallyjem ustanovil leta 1994.

Idejo za ustanovitev podjetja je dobil po tem, ko je opazil, da ima njegov triletni sin težave s prepoznavanjem različnih črk.

Uspel jim je veliki met: prodajali so najbolj vročo igračo v ZDA

Popularnost podjetja LeapFrog je eksplodirala leta 1999, ko so na trg poslali serijo preprostih tabličnih računalnikov za otroke LeapPad. LeapPad je postal takojšnja uspešnica – v letih 2000, 2001 in 2002 je bil celo najbolje prodajana igrača v Združenih državah Amerike, znašel pa se je tudi na policah trgovin z igračami na tej strani Atlantika.

Nemška različica izobraževalne tablice LeapPad leta 2004. Foto: Guliverimage

Mike Wood se je s položaja izvršilnega direktorja podjetja umaknil leta 2004, a ostal v vlogi kreativnega direktorja.

Kljub temu da je vrhunec priljubljenosti doseglo pred več kot dvajsetimi leti, LeapFrog predvsem na ameriškem trgu ostaja pomemben igralec na trgu izobraževalnih vsebin za otroke. Od leta 2016, ko jih je pod svoje okrilje prevzelo podjetje VTech, ki ima sedež v Hongkongu, so jedrni posel sicer preusmerili v razvoj izobraževalnih aplikacij in orodij, kot so elektronske varuške oziroma otroške kamere.