Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
22.31

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
sodišče sodni svet Okrožno sodišče v Ljubljani Marjan Pogačnik

Četrtek, 6. 11. 2025, 22.31

57 minut

Sodni svet razrešil predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Marjan Pogačnik | Sodni svet, ki se je na današnji seji seznanil še z ustnimi pojasnili Pogačnika, je odločitev o razrešitvi sprejel skoraj soglasno. | Foto STA

Sodni svet, ki se je na današnji seji seznanil še z ustnimi pojasnili Pogačnika, je odločitev o razrešitvi sprejel skoraj soglasno.

Foto: STA

Sodni svet je na današnji seji zaradi kršitev pravice v zvezi z dodeljevanjem zadev sprejel sklep o razrešitvi Marjana Pogačnika z mesta predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po oceni sveta so izpolnjeni pogoji za Pogačnikovo razrešitev, to pa je potrebno za zagotovitev učinkovitega in strokovnega vodenja največjega sodišča v državi.

Zakaj so razrešili Pogačnika

Sodni svet je postopek za ugotavljanje, ali obstajajo razlogi za Pogačnikovo razrešitev, začel sredi aprila. V postopku je ugotavljal odgovornost Pogačnika v več zadevah, njihov skupni imenovalec pa je očitek, da je bila v postopku kršena pravica v zvezi z dodeljevanjem zadev. Med njimi je tudi sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki Pogačnika bremeni, da je v odmevnem primeru odvzema treh otrok materi kršil pravila glede dodeljevanja zadeve sodnikom.

Kot so na Sodnem svetu zapisali v sporočilu za javnost po današnji seji, je odločitev o razrešitvi sledila izvedenemu postopku, v katerem so preučili "okoliščine, relevantne informacije ter podane razloge v skladu z določbo 3. točke prvega odstavka 64. člena zakona o sodiščih". Ta določa, da se predsednik sodišča razreši s funkcije, če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem zadev.

Po navedbah sveta se razrešitev nanaša izključno na funkcijo predsednika sodišča, in ne posega v sodniško funkcijo Pogačnika. Sodni svet, ki se je na današnji seji seznanil še z ustnimi pojasnili Pogačnika, je odločitev o razrešitvi sicer sprejel skoraj soglasno.

Kaj je pomembno za zagotavljanje zaupanja javnosti v sodstvo

V Sodnem svetu poudarjajo, da so stabilno upravljanje sodišč, strokovnost sodnega vodstva in varovanje integritete sodnega sistema ključni za zagotavljanje zaupanja javnosti v sodstvo. Po njihovi navedbi je bila odločitev o razrešitvi Pogačnika z mesta predsednika sodišča sprejeta "v skladu z zakonom, na podlagi skrbne presoje in v interesu nemotenega delovanja sodne veje oblasti".

Odločba o razrešitvi bo izdana v roku 30 dni. Zoper njo pa je skladno s 36. členom zakona o sodnem svetu dovoljen upravni spor, v katerem odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov, so navedli.

sodišče sodni svet Okrožno sodišče v Ljubljani Marjan Pogačnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.