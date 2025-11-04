Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
4. 11. 2025,
12.42

Dick Chaney

Torek, 4. 11. 2025, 12.42

2 minuti

Umrl nekdanji podpredsednik ZDA Dick Cheney

Na. R.

Dick Chaney, nekdanji podpredsednik ZDA, smrt | Poslovil se je v krogu družine. | Foto Guliverimage

Poslovil se je v krogu družine.

Foto: Guliverimage

V 85. letu starosti je umrl nekdanji podpredsednik Združenih držav Amerike Dick Chaney, je sporočila njegova družina.

V času slovesa je bil 84-letni Chaney obkrožen s soprogo Lynne, hčerkama Liz in Mary ter drugimi družinskimi člani. 

Nekdanji podpredsednik je umrl zaradi zapletov po pljučnici ter srčno-žilnih boleznih, je v sporočilu še zapisala družina.

Chaney je med letoma 2001 in 2009 služil ob boku republikanskega predsednika Georgea W. Busha. Bil je tudi eden ključnih oblikovalcev politike vojne proti terorizmu, v času napada 11. septembra pa je bil v svoji pisarni. 

Opisan je bil kot eden najvplivnejših in polarizirajočih podpredsednikov v sodobni zgodovini ZDA.

George W. Bush in Dick Chaney | Foto: Guliverimage George W. Bush in Dick Chaney Foto: Guliverimage

Dick Chaney
