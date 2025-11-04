Umrl nekdanji podpredsednik ZDA Dick Cheney

V 85. letu starosti je umrl nekdanji podpredsednik Združenih držav Amerike Dick Chaney, je sporočila njegova družina.

V času slovesa je bil 84-letni Chaney obkrožen s soprogo Lynne, hčerkama Liz in Mary ter drugimi družinskimi člani.

Nekdanji podpredsednik je umrl zaradi zapletov po pljučnici ter srčno-žilnih boleznih, je v sporočilu še zapisala družina.

Chaney je med letoma 2001 in 2009 služil ob boku republikanskega predsednika Georgea W. Busha. Bil je tudi eden ključnih oblikovalcev politike vojne proti terorizmu, v času napada 11. septembra pa je bil v svoji pisarni.

Opisan je bil kot eden najvplivnejših in polarizirajočih podpredsednikov v sodobni zgodovini ZDA.

George W. Bush in Dick Chaney Foto: Guliverimage