Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
11.44

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Patrick Mahomes

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 11.44

1 ura

Patrick Mahomes s težko poškodbo kolena

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes | Foto Reuters

Foto: Reuters

Zvezdnik Kansas City Chiefs Patrick Mahomes si je v nedeljo na tekmi proti LA Chargers (13:16) hudo poškodoval levo koleno, s čimer se je končala njegova sezona v ligi ameriškega nogometa NFL. Dvakratnega najkoristnejšega igralca (MVP) so odpeljali v bolnišnico in ni mogel nadaljevati tekme.

Mahomes se je poškodoval v zadnjem delu tekme. Po prvih pregledih je bilo jasno, da si je Mahomes strgal sprednjo križno vez in bo odsoten več mesecev. Njegova sezona je končana.

"Ne vem, zakaj se je to moralo zgoditi, in ne bom lagal in rekel, da ne boli," je prek družbenih omrežij zapisal Mahomes, ki ga zdaj čaka operacija. To je najhujša poškodba v njegovi karieri, poraz Chiefs proti Chargers pa je Kansas Cityju zaprl vrata za uvrstitev v končnico.

Mahomes je leta 2018 postal prvi podajalec Kansas Cityja in se je v zadnjih nekaj letih uveljavil kot eden najboljših podajalcev v ligi NFL. Z njim so Chiefs osvojili tri prvenstva in izgubili še dva super bowla.

Mahomes je bil ob vseh treh zmagah (2019, 2022, 2023) imenovan za najkoristnejšega igralca.

Patrick Mahomes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.