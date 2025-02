"Slabo mi je." S temi besedami je zvezdnik ameriškega nogometa Patrick Mahomes pospremil odločitev Dallas Mavericks, da se znebijo Luke Dončića. Ni skrivnost, da je trikratni zmagovalec in MVP Super Bowla ter dvakratni MVP lige NFL zagrizen navijač Mavericksov in oboževalec Luke Dončića. Pogosto spremlja tekme Dallasa ob robu parketa. "Kot navijač Dallasa sem prizadet. Luka je naredil veliko za Maverickse in za to mesto," je o Ljubljančanu govoril na eni od novinarskih konferenc v New Orleansu, kjer ga to nedeljo čaka tekma vseh tekem. S Kansas City Chiefs bo na svojem že petem Super Bowlu igral za četrti šampionski prstan in Lombardijev pokal.

Kansas City proti Philadelphii Foto: Reuters V New Orleansu se bo v noči na ponedeljek (0.30) odvil največji enodnevni športni dogodek na svetu, finale lige ameriškega nogometa NFL. Na Super Bowlu LIX se bosta v ponovitvi finala izpred dveh let srečali ekipi Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles. Chiefs lovijo tretjo zaporedno lovoriko oziroma četrto v zadnjih šestih letih. Ob polčasu bo koncert pripravil Kendrick Lamar, tekme pa se bo udeležil tudi Donald Trump kot prvi ameriški predsednik v zgodovini.

Patrick Mahomes je pogosto ob parketu na tekmah Dallas Mavericks. Prizadelo ga je, ko so se znebili Luke Dončića. Foto: Guliverimage Ekipa Kansas Cityja, mesta v zvezni državi Missouri, je v rednem delu zabeležila 15 zmag in dva poraza ter osvojila prvo mesto v konferenci AFC. Philadelphia je bila druga najuspešnejša ekipa v konferenci NFC z izkupičkom 14 zmag in treh porazov. Obe ekipi imata v svojih vrstah številne zvezdnike. Največji je brez dvoma podajalec poglavarjev Patrick Mahomes, ki je v zadnjih letih postal prvo ime lige NFL. Odkar je leta 2018 prevzel mesto prvega podajalca ekipe, bo 29-letnik petič nastopil na Super Bowlu, trikrat je tudi slavil (2020, 2023 in 2024). Mahomes v napadu najbolj zaupa svojemu dolgoletnemu soigralcu Travisu Kelceju, ki je pri 35 letih izjemno izkušen in je vse bližje nazivu najboljšega igralca na poziciji "tight end" v zgodovini lige. Zaradi njega, točneje zaradi njegovega dekleta Taylor Swift, ameriški nogomet v zadnjih dveh sezonah spremlja še precej več ljudi.

Na Super Bowlu na tribuni znova pričakujejo tudi pop zvezdnico Taylor Swift, dekle Travisa Kelceja. Foto: Guliverimage Na drugi strani bo tako kot tudi pred dvema letoma znova stal podajalec Philadelphie Jalen Hurts. A za razliko od leta 2023 bo ekipa iz mesta bratske ljubezni tokrat naskakovala naslov z drugačno napadalno strategijo, saj je poleg Hurtsa v ospredju napada tekač Saquon Barkley. Sprememba v napadu Philadelphie je tudi eden od razlogov, zakaj se v letošnjem finalu pričakuje nekoliko bolj preudarno in taktično srečanje med ekipama. Finale leta 2023 se je prelevilo v napadalno poslastico s končnim izidom 38:35. Tokrat bo Philadelphia gotovo več napadala s pomočjo teka, kar pomeni tudi večjo porabo igralnega časa.

Jalen Hurts naslova prvaka NFL še nima. Foto: Reuters Drugi razlog za napoved bolj taktične igre sta izjemni obrambi obeh moštev. Ti sta blesteli večji del rednega dela in sta po oceni analitikov precej boljši kot pred dvema letoma. Analitiki tako napovedujejo izenačeno tekmo, pri kateri bodo odločale malenkosti, kot so izgubljene žoge v napadu in druge napake. V skladu s tem stavnice napovedujejo, da bosta ekipi skupaj dosegli okoli 48 točk, razlika med njima pa naj ne bi nikoli presegla 13 točk. Stavnice pred tekmo malenkost več možnosti dajejo Chiefsom, ki bi tako osvojili peti naslov v zgodovini. Za peti naslov se potegujejo tudi Eagles, a so le enega dosegli v obdobju Super Bowla.

Neverjetne številke

V ameriškem športu NFL ostaja daleč najbolj tržno uspešen projekt. Lani si je po uradnih podatkih lige Super Bowl prek malih zaslonov ogledalo 123,4 milijona Američanov, kar velja za drugi najbolj gledan dogodek v zgodovini te države po prenosu pristanka na Luni leta 1969. Da gledalci nestrpno pričakujejo tudi letošnji spektakel, kažejo podatki o cenah 30-sekundnih oglasov v času tekme. Cena teh je dosegla osem milijonov ameriških dolarjev (7,7 milijona evrov), kar je 20 odstotkov več kot lani. Ne gre niti spregledati, da so najcenejše vstopnice za ogled tekme na stadionu s kapaciteto 75 tisoč ljudi na spletnih straneh za zakonito preprodajo vstopnic dosegale ceno več kot tri tisoč evrov.

Prvak lahko postane tretjič zapored. Foto: Reuters Nedeljska zmaga bi Mahomesa še bolj približala legendarnemu podajalcu in sedemkratnemu prvaku Tomu Bradyju (ta bo na letošnji tekmi v vlogi strokovnega komentatorja televizijske mreže Fox Sports) kot najboljšemu podajalcu vseh časov, moštvo Kansas Cityja pa obenem zapisalo v športne anale. Od ustanovitve Super Bowla leta 1967 namreč še nobeni ekipi ni uspelo osvojiti naslova prvaka trikrat po vrsti. Poglavarji so že z uvrstitvijo v tokratni finale najbližje temu dosežku.

Zadnjih deset zmagovalcev Super Bowla:



2024 – Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers 25:22

2023 – Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles 38:35

2022 – Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals 23:20

2021 – Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs 31:9

2020 – Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers 31:20

2019 – New England Patriots – Los Angeles Rams 13:3

2018 – Philadelphia Eagles – New England Patriots 41:33

2017 – New England Patriots – Atlanta Falcons 34:28 (podaljšek)

2016 – Denver Broncos – Carolina Panthers 24:10

2015 – New England Patriots – Seattle Seahawks 28:24